Nefes borusu yırtılınca uzmanlar uyardı! Hapşırığınızı tutmayın... Bir vatandaşın hapşırığını tutmak için burnunu sıkıp ağzını kapatmasının ardından boğazında yırtık oluştu. Olay gündem olunca uzmanların, hapşırığın tutulması durumunda tehlikeye yol açan uyarıları araştırma konusu oldu.

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Birçok vatandaş, özellikle kalabalık ortamlarda hapşırmaktan çekiniyor.

Bu durum bir süre sonra alışkanlık haline gelince, tehlike de artıyor.

Hapşırığını tutan vatandaşlar, can sağlığını tehlikeye sokan durumlarla karşı karşıya kalabiliyor.

Hapşırık sırasında burnunu sıkıp ağzını kapattı

Bunun bir örneği de İskoçya'da yaşandı.

BBC'nin aktarımına göre; 30 yaşlarında bir vatandaş, hapşırığını bastırmak için burnunu sıkıp ağzını kapattı. Ardından şiddetli ağrıları başlayınca hastaneye başvurdu.

Nefes borusu yırtıldı

Yapılan incelemelerde, hastanın nefes borusunda 2 milimetrelik bir yırtık olduğu belirlendi.

Yaşanan olayın üzerine uzmanların uyarıları gündeme gelmeye başladı.

Kulak zarının patlamasına da neden oluyor

Durumun sakıncalı olduğunu belirten uzmanlar, hapşırığın solunum yolunu uyaran alerjik nedenlerle burun içerisindeki kılların hassasiyetinin artması sonucu ortaya çıktığını belirtiyor.

Hapşırık sırasında ağız ya da burnun tutulması, kulakta basınç yaparak kulak zarının patlamasına neden oluyor.

Öte yandan yüksek basınç sebebiyle omurgada da disk kayması yaşanabiliyor.