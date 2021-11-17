Novavax, koronavirüs aşısının kullanımı için AB'ye başvuru yaptı

Novavax, koronavirüs aşısının kullanımı için AB'ye başvuru yaptı

EMA'dan yapılan açıklamada, Novavax'ın başvuruda bulunduğu belirtildi. Kararın, birkaç hafta içinde çıkabileceği kaydedildi.

ABD'li biyoteknoloji firması Novavax, koronavirüse karşı geliştirdiği aşının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanılması için başvuru yaptı.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şirketin resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

KARAR BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE ÇIKACAK

EMA'dan yapılan açıklamaya göre, Novavax'ın "Nuvaxovid" aşısı için koşullu pazar onayı değerlendirme süreci başladı. Değerlendirmenin hızlandırılmış bir takvim içinde yürütüleceği, kararın birkaç hafta içinde çıkabileceği belirtildi.

EMA, Novavax aşısını daha önce ön değerlendirmeye almıştı. Bu sayede pazar onayı sürecinin nispeten kısa süreceği kaydedildi.

NOVAVAX İLE 200 MİLYON DOZ AŞI ANLAŞMASI

Aşının, ABD ve Meksika'da yürütülen üçüncü aşama klinik denemelerde virüse karşı yüzde 90'ın üzerinde bağışıklık sağladığı haziran ayında açıklanmıştı. AB, Novavax'tan 200 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı.

SON KARAR AB KOMİSYONU'NUN

EMA'nın aşıların koşullu pazar onayı hakkındaki kararı, AB Komisyonu için tavsiye niteliği taşıyor. Son onayı AB Komisyonu veriyor.

AB, şu ana kadar Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımını onayladı.

Sinovac, Sputnik V ve Sanofi Pasteur aşılarının ön değerlendirmesi ise devam ediyor. Üye ülkeler, AB Komisyonu tarafından onaylanmamış aşıları da isterlerse kullanabiliyor.