O meyve kararmış ayakkabıların kaderini değiştiriyor! 5 yıl ömrünü uzatın, çok etkili... Kararan ayakkabılara kimse tahammül edemez ve direk çöpe atmak ister. Ancak bu her zaman iyi bir fikir olmayabilir. Maliyet olarak yüksek olan bu uygulamaya son vermek için, ayakkabılarınızı muzla parlatmaya başlayın!

Aldığımız ve sevdiğimiz ayakkabıların ömrü uzun olsun isteriz ancak bu her zaman mümkün olmaz.

Özellikle beyaz ayakkabıların kirlenmesi ve alındığı günden uzaklaşması, maliyet olarak da zora sokabilir.

Bu durumun değişmesi ise bir muz kabuğuyla artık mümkün!

Zamanla kararan ayakkabılarınızı muzun kabuğuyla temizleyerek aradaki farkı görebilirsiniz.

Muz kabuğunu değerlendirirseniz, kirlenen ve yıpranan ayakkabılara kısa süre içerisinde veda edebilirsiniz.

Muz kabuğunun ayakkabılarda kullanılması...

Muz kabuğu, parlaklığını yitirmiş ayakkabılarınızın yeni bir görünüme kavuşmasını sağlarken, aynı zamanda var olan lekelerin de kısa sürede çıkmasına yardımcı olur.

Muz kabuğu, ayakkabı yüzeyinde bulunan tozların temizlenmesi için son derece etkili bir yöntem olurken, muz kabuğunu atmak yerine ayakkabılarınızın parlaması amacıyla kullanabilirsiniz.

Muz kabuğu sürmek ayakkabılarınızın tozlardan da kurtulmasını sağlıyor. Deri ayakkabıların yanı sıra beyaz spor ayakkabılardaki sararmayı gidermek için de muz kabuğu kullanabilirsiniz.

Muz kabuğunun kullanımı

Ayakkabılarınızın temizliği için yetecejk kadar muz kabuğunu kenara ayırın.

Muz kabuğunun içiyle ayakkabınızın tüm üst yüzeyini iyice ovalayın ve birkaç dakika kadar bekleyin.

Ardından muz kalıntıları gidene kadar ıslattığınız yumuşak bir bez ya da kağıt havlu yardımıyla ayakkabılarınızı temizleyip parlatın.

Ayakkabılarınızı kurumaları için biraz bekletin. Farklı ayakkabılar için ise yine farklı muz kabukları kullanmanız gerekir.