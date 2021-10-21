Euro
11.0032
2.35%
Dolar
9.4461
2.54%
Altın
541.68
2.63%
Borsa
1.455
1.58%
Bitcoin
598.198
-2.52%
BTXN Coin
21.85
5.40%
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Pfizer: Aşının 3'üncü doz etkinlik oranı yüzde 95,6

    ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının 3. takviye dozunun etkinlik oranının yüzde 95.6 olduğunu açıkladı.
    • İHA
    • 21.10.2021 - 18:09
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 18:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pfizer: Aşının 3'üncü doz etkinlik oranı yüzde 95,6

    ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının 3. dozunun etkinlik oranını açıkladı.

    3'ÜNCÜ DOZUN ETKİNLİK ORANI YÜZDE 95,6

    Pfizer CEO’su Albert Bourla, yaptığı açıklamada, 16 yaş ve üzeri 10 bin katılımcıyla yapılan denemede, Pfizer/BioNTech aşısının 3. takviye dozunun hastalığa karşı yüzde 95,6 oranında etki sağladığını belirtti.

    Bourla ayrıca, "Söz konusu sonuçlar, bu hastalığa karşı daha iyi koruma hedeflediğimiz için takviye dozların faydalarına ilişkin daha fazla kanıt sağlıyor." ifadelerini kullandı.

    Pfizer: Aşının 3 üncü doz etkinlik oranı yüzde 95,6 #1

    DENEMELERE KATILANLARIN YÜZDE 55'İ 16 İLA 55 YAŞ ARALIĞINDA

    Söz konusu denemelere katılanların yüzde 55.5’inin 16 ila 55 yaş arasında, yüzde 23,3’ünün ise 65 ve üzeri olduğu belirtildi.

    Öte yandan, Pfizer’dan daha önce yapılan açıklamada, aşının etkinlik oranının 2. dozdan sonraki 4 ay içinde yüzde 96’dan yüzde 84’e düştüğü ifade edilmişti.

    Pfizer: Aşının 3 üncü doz etkinlik oranı yüzde 95,6 #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir