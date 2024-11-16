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Haber Merkezi

Vücudun belirli bölgelerini "kütletmek", çoğu insan tarafından anlık rahatlama yöntemi olarak görülmektedir.

Uzun saatler süren bilgisayar kullanımı, stresli iş temposu veya uyku düzensizlikleri sonucu boyun, bel ve omuz bölgesinde oluşan gerginlikleri hafifletmek için pek çok kişi, rahatlamak için kütletme olarak bilinen bu yönteme başvurmaktadır.

İnternet üzerinde de popüler hale gelen bu "kütletme" uygulamaları, genellikle "masum" bir hareket olarak görülse de uzmanlar tarafından sakıncalı olarak adlandırılıyor.

KÜTLETME FELCE YOL AÇABİLİR

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, popüler bir trend olan kütletme uygulamasının teşkil ettiği tehlikelere değindi.

Kontrolsüz yapılan bu işlemlerin omurga sağlığını tehlikeye atarak felç gibi geri dönülmez sorunlara yol açabildiğini açıklayan Uzman Dr. Özkoçak, bu konuda hayati uyarılarda bulunarak, manuel terapinin doğru ellerde uygulanmasının önemine dikkat çekti.

UZMAN HEKİM MUAYENESİ ŞART

Manuel terapinin tıpta yeri olan bir yöntem olduğunun altını çizen Özkoçak, yine de bu işlemlerden önce mutlaka uzman bir hekimin hastayı muayene etmesi gerektiğini belirtti.

Dr. Özkoçak, manuel terapi öncesi uzman doktor kontrolüne dikkat çekerek“Omurga yapısını değerlendirmek için Röntgen,Tomografi ya da MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) gibi görüntüleme yöntemleri kullanılmalı. Çünkü omurganın arkasında, tüm sinir sistemimizi kontrol eden çok hassas damar ve sinir paketleri bulunuyor. Kontrolsüz müdahaleler felç gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.” dedi.

UYGUN OLMAYAN KOŞULLARDA YAPILMAMALI

Kütletme işleminin berber gibi uzman olmayan elllerde ya da uygun olmayan koşullarda yapılmasının ciddi sakatlıklara fırsat çıkarabileceğine dikkat çeken Dr. Özkoçak, “Omurilik felci, bu işlemin yanlış uygulanması sonucu ortaya çıkabilecek en kötü senaryolardan biri. Bu durum tüm vücutta güçsüzlüğe ve yaşam kalitesinde dramatik düşüşlere yol açabilir.” uyarısında bulundu.

"GERÇEK TEDAVİDE BU TÜR SESLER ÇIKMAZ"

Dr. Özkoçak, özellikle internet ortamında popüler bir trend olan kütletme işlemiyle ilgili yayılan abartılı videoların halkı yanlış yönlendirdiğini söyleyerek, “Bu videolarda duyulan sesler, genellikle ses kayıt cihazlarıyla artırılmış efektlerdir. Gerçek bir tedavide bu tür yüksek sesler çıkmaz. Sesin varlığı tedavinin başarılı olduğu anlamına gelmez.” İfadesini kullandı.

MANUEL TERAPİNİN FAYDALARI

Manuel terapinin doğru uygulandığında kas ve bağ dokudaki sıkışmaları gevşeterek rahatlama sağladığını ifade eden Dr. Özkoçak, tedavinin yalnızca sertifikalı ve uzman kişiler tarafından uygulanması gerektiğini belirtti.

Dr. Özkoçak, “Omurgamız vücudumuzun pırlantasıdır. Sinirlerimizin geçtiği bu bölgeye yapılacak her müdahale, büyük risk taşır. Lütfen kontrolsüz işlemlerden kaçının ve mutlaka uzman desteği alın.” şeklinde konuştu.