Saç derisinde oluşan kaşıntı, pullanma ve kızarıklık gibi belirtiler zamanla kişinin yaşam kalitesini düşürebiliyor.

Bu belirtiler çoğu zaman saç egzamasına işaret ediyor. Saç egzaması, dermatolojik bir rahatsızlık olarak hem estetik hem de fiziksel rahatsızlıklara yol açabiliyor.

Peki, saçta egzama neden olur? Saç egzamasına ne iyi gelir? İşte merak edilen detaylar…

Saçta egzama neden olur?

Saç egzamasının başlıca nedenleri arasında genetik yatkınlık, stres, hormonal değişiklikler, bağışıklık sistemi sorunları ve çevresel etkenler yer alır.

Ayrıca kullanılan saç bakım ürünleri, şampuanlar ya da saç boyaları gibi kimyasallar da saç derisini tahriş ederek egzama oluşumunu tetikleyebilir. Mevsim geçişleri, hava kirliliği ve yetersiz hijyen de bu durumu ağırlaştırabilir.

Saç egzamasına ne iyi gelir?

Saç egzaması tedavisinde öncelikle egzamanın neden kaynaklandığı tespit edilmelidir. Genellikle dermatolog kontrolünde kortizon içeren kremler, özel şampuanlar ve bazı antifungal ilaçlar kullanılır. Ayrıca;

- Stresten uzak durmak,

- Parfüm ve alkol içermeyen şampuanlar tercih etmek,

- Saç derisini nemlendirmek,

- Beslenmeye dikkat etmek,

- Çay ağacı yağı gibi doğal ürünlerden destek almak egzama belirtilerinin hafiflemesine yardımcı olabilir.

Ancak tedavi sürecinde mutlaka uzman tavsiyesi alınmalıdır.