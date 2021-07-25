Sağlık Bakanı Koca: Salgın, aşısız yenilemez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınından aşı olmadan kurtulmanın mümkün olmadığını bir kez daha vurguladı.

Koronavirüs ile mücadelede aşılama oranı Türkiye'de her geçen gün artsa da, normalleşme sonrası yeniden artan vaka sayıları ve aşılara yönelik şüpheler, salgınla mücadeyi kimi yerde zorlaştırıyor.

Koronavirüs salgınında son durum hakkında bilgileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgından korunmaya dair kurallara uymanın yanında herkesin en kısa zamanda aşılarını tamamlaması gerektiğine bir kez daha dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"SEVDİKLERİMİZİ DÜŞÜNÜN VE AŞINIZI OLUN"

"Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun."



“Ne yapalım, böyle oldu diyemeyiz. Hemen yapacağımız şeyler var!"

"SALGIN, AŞISIZ YENİLMEZ"

"Covid-19’la mücadelenin kurallarına uymaz ve aşımızı hemen ilk fırsatta yaptırmazsak, salgını durdurmak uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız kısıtları, maddi ve manevi kayıpları düşünün. Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez. "