Sağlık Bakanlığı kronik hastalık tarama verilerini açıkladı

İHA

Sağlık Bakanlığı, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendiriyor ve bu doğrultuda kronik hastalıklarla etkin bir mücadele yürütüyor.

Aile sağlığı merkezleri, yeni aile hekimliği yönetmeliğinin devreye alınmasıyla birlikte kronik hastalık tarama ve izlem çalışmalarında daha etkin bir rol oynuyor.

Bu kapsamda vatandaşların farkında olmadıkları kronik hastalıkların taraması yapılıyor; erken teşhis, uygun tedavi ve izlemlerle süreç etkili bir şekilde yönetiliyor.

10 MİLYON 564 BİN 192 VATANDAŞA HASTALIK TARAMASI YAPILDI

8 bin 255 Aile Sağlığı Merkezi ve 29 bin 74 aile hekimliği birimi, 1 Kasım-31 Ocak tarihleri arasında 10 milyon 564 bin 192 vatandaşa kronik hastalık taraması ve izlem gerçekleştirdi.

Bu kapsamda hizmet alan vatandaşlara toplamda 16 milyon 220 bin 598 kronik hastalık taraması ve 8 milyon 302 bin 787 izlem yapıldı.

Yapılan kronik hastalık taramaları kapsamında 1 milyon 573 bin 769 vatandaşa ilk kez kronik hastalık tanısı konuldu.

ERKEN TEŞHİS SAYESİNDE HASTALIKLARDAN ETKİLENMEDİLER

Erken teşhis sayesinde vatandaşlar, kronik hastalıkların komplikasyonları kendilerini etkilemeden müdahale imkanına kavuştu ve tedavi almaya başladı.

Taramalarda hastalık teşhis edilmeyen vatandaşlara ise sağlık hizmeti danışmanlığı verilerek bilinçlendirme çalışması yapıldı.