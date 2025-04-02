Sağlık Bakanlığı, özel gereksinimli çocuklar için 10 ilde ruh sağlığı merkezi kurdu

AA

Türkiye’de sağlık hizmetleri, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmak için yeni adımlarla güçleniyor.

Sağlık Bakanlığı’nın son hamlesi, zihinsel özel gereksinimli çocuklar için umut verici bir gelişmeyi işaret etti.

Sağlık Bakanlığı, zihinsel özel gereksinimli çocuklar için daha kaliteli ruh sağlığı hizmeti sunan Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezlerini (ÇÖZGEM) 10 ilde faaliyete geçirdi.

Bu merkezler, otizm gibi özel gereksinimleri olan çocuklar için kapsamlı bir sağlık hizmeti sunuyor.

10 YENİ RUH SAĞLIĞI MERKEZİ KURULDU

Sağlık Bakanlığı, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne özel yaptığı açıklamada şunlardan bahsetti:

Zihinsel özel gereksinimli çocuklara sunulan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmeye devam edildiği aktarılan paylaşımda, bu kapsamda aile sağlığı merkezlerinde, otizm riski bulunan çocukları erken dönemde tespit etmek ve tanı, tedavi ile rehabilitasyon süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Otizm Tarama ve Takip Programı uygulanıyor.

Programın, 18-36 ay arasındaki tüm çocukların otizm risk faktörleri bakımından değerlendirilmesini, gerekli yönlendirmelerin yapılmasını ve takibin sağlanmasını kapsadığı kaydedildi.

10 İLDE FAALİYETE GEÇTİ

Otizm riski görülen çocukların, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarınca değerlendirildiği belirtilen paylaşımda, şunlar vurgulandı:

"Zihinsel özel gereksinimli çocuklarımızın ruh sağlığı hizmetini bütüncül olarak almalarını hedeflediğimiz Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezlerinde (ÇÖZGEM), çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, dil ve konuşma terapisti, çocuk gelişimci, iş ve uğraşı terapisti, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi birçok meslek mensubu, multidisipliner bir yaklaşımla sağlık hizmeti sunuyor.

Bu merkezler, zihinsel özel gereksinimli çocukların erken müdahale, izleme ve yetişkinliğe geçiş süreçlerinde daha nitelikli ruh sağlığı desteği almasını sağlıyor.

ÇÖZGEM'ler 10 ilde faaliyete başladı.

OTİZM TARAMA VE TAKİP PROGRAMI

Programda, çocukların teşhislerinin erken dönemde tespit edilmesini ve tedavi süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin amaçlandığı şöyle anlatılıyor:

Nitelikli sağlık hizmet sunumu için zihinsel özel gereksinimler konusunda donanımlı sağlık çalışanları da ana hedeflerimizin başında geliyor. Bu amaçla, acil sağlık hizmeti çalışanlarından ruh sağlığı çalışanlarına, ağız diş sağlığı çalışanlarından diyetisyenlere kadar birçok meslek mensubuna yönelik eğitim programları hazırladık.



Bu eğitim programları sayesinde sağlık çalışanlarımızın otizm başta olmak üzere zihinsel özel gereksinimleri tanımaları, güncel ve bilimsel bilgilerle daha etkin sağlık hizmeti sunmalarını amaçlıyoruz.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EĞİTİM VERİLİYOR

Sağlık Bakanlığı, otizm ve zihinsel özel gereksinimlere dair farkındalık yaratmak amacıyla sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programları da düzenliyor.

Bu programlar, sağlık çalışanlarının güncel bilimsel bilgilerle donatılmasını ve daha etkin sağlık hizmeti sunmalarını hedefliyor.

AFET DURUMLARINDA HİZMETİN SÜREKLİLİĞİ

Olası afet dönemlerinde zihinsel özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik öncü çalışmaların da yapıldığı ifade edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi: