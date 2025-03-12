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Sağlık Bakanlığı'nın atama kurası detayları belli oldu

Sağlık Bakanlığı'nın atama kurası detayları belli oldu Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için ilk defa ve yeniden atama kurası kapsamında yapılacak başvurularla ilgili detayları açıkladı. Yapılacak atamalar, noter huzurunda bilgisayar ortamında kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.