Sağlık turizminde yeni yönetmelik hakkında detaylar açıklandı

İHA

"Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik" ile birlikte sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların HealthTürkiye portalı ile entegre çalışmaları zorunlu hale getirildi.

SAĞLIK TURİZMİNDE HİZMET TAKİBİ VE KOMPLİKASYON SİGORTASI ZORUNLULUĞU

Sunulan hizmetler portal üzerinden takip edilebilecek, hastalar da aldıkları hizmetleri sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

Sağlık turizmi kapsamında ameliyathane ortamında gerçekleştirilecek cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası yaptırılması mecburi hale geldi. USHAŞ, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren sağlık tesisleri ve aracı kuruluşları uluslararası platformlarda aktif olarak destekleyeceği belirtilirken sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, sağlık turizminde hizmet kalitesini artırmak amacıyla sunulan hizmetlerin takibini yapacak sorumlu personel belirleyeceği açıklandı.

Yeni yönetmelikle birlikte, sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek aracı kuruluşlara yetki belgesi, ilgili kanun hükmü uyarınca, USHAŞ tarafından verileceği ayrıca, aracı kuruluşların sunduğu hizmetler USHAŞ tarafından düzenli olarak izleneceği ve raporlanacağı öğrenildi.

UZAKTAN HİZMETLER VE AKREDİTASYON ŞARTLARI

Sağlık tesislerine, sağlık turistlerine de uzaktan sağlık hizmetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde sunabilme olanağı tanınan yönetmelikte, uzaktan sağlık hizmeti sunan sağlık tesisleri bunu HealthTürkiye portalı üzerinden ilan edecek. Ayrıca sağlık tesislerinin Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından oluşturulan uluslararası geçerliliğe sahip akreditasyon ve sertifikalara sahip olması şart koşuldu.

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’nin geçerliliği, HealthTürkiye Performans Kriterleri ile ilişkilendirilen yönetmelikte, bu kriterler hasta memnuniyeti, hasta şikayetleri, cevap verme süresi, randevu bekleme süresi ile ciro ve finansal performans şeklinde sıralanarak hizmetin kalitesine artmasının amaçlandığı açıklandı.

DEĞERLENDİRME, YABANCI DİL ZORUNLULUĞU VE UYUM TAKVİMİ

Tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, hasta şikayet oranları ve memnuniyet anketleri üzerinden Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarca belirlenen yöntemlerle düzenli olarak değerlendirileceği ve bu değerlendirmeler, sağlıkta hizmet kalitesinin artırılabilmesi ve sürdürülebilmesi için sektöre öz değerlendirme olanağı olacağı bildirildi.

Yönetmelikte, sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların, yabancı dil seçeneği olan internet sitesi oluşturmaları ve birimlerinde en az bir yabancı dil bilen personel bulundurmaları zorunlu hale getirildi. Aracı kuruluşların ayrıca, 7/24 hizmet verecek şekilde en az iki yabancı dilde çağrı merkezi hizmeti sunacağı açıklandı. Ayrıca mevcut Sağlık Turizmi Yetki Belgeli sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların yönetmelik hükümlerine altı ay içinde uyum sağlamaları, komplikasyon sigortasını 2025 sonuna kadar, akreditasyon ve sertifikalarını ise 2026 sonuna kadar tamamlamaları kararlaştırıldı.