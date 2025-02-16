Sahte alkol gerçeğinden ayırt edilemiyor

İHA

Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Grubu Başkanı Dr. Ayça Açıkalın Akpınar, son günlerde sahte alkol tüketiminden hayatını kaybeden insanların arttığına dikkat çekti.

Akpınar, sahte alkol ile gerçek alkolü ayırt etmeleri tadından, kokusundan ya da renginden mümkün olmadığını belirtti.

"GENÇ ERİŞKİNLER MARUZ KALIYOR"

Son günlerde özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde birçok kişinin hayatını kaybetmesiyle gündeme gelen sahte alkol ile ilgili Akpınar, şu uyarılarda bulundu:

Maalesef karbonmonoksit zehirlenmeleri, sahte alkol zehirlenmelerinde son zamanlarda artış meydana geldi. Bunların etkin tedavisi oldukça önemli. Genç erişkinler oldukça maruz kalıyor.

"ERKEN TEDAVİ ÖNEMLİ"

Erken dönemde hem koruyucu önlem alarak maruziyetin olmaması en büyük hedefimiz özellikle metil alkol zehirlenmelerinde. Kesinlikle sahte alkol riski olabilecek barkodsuz, açıktan hiçbir alkolü içmemeleri en önemlileri. Ama tabi bir şekilde maruz kalırlarsa da çok erken dönemde bulanık görme, genel durum bozukluğu, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi semptomlar olursa hızlıca en yakın hastaneye başvurmalarını öneriyoruz. Erken tedavi bu hastalıkta oldukça önemli.

"BANDROLLÜLER TÜKETİLMELİ"

Sahte alkolün renk ve tatla ayırt edilemeyeceğinin altını çizen Dr. Akpınar; alkol kullanan kişilerin barkodlu içecekler tüketmesi gerektiğini vurguladı.

"RENGİ DE TADI DA AYIRT EDİLEMEZ"

Dr. Ayça Açıkalın Akpınar; "Sahte alkol ile gerçek alkolü ayırt etmek tadından, kokusundan ya da renginden maalesef mümkün değil. O nedenle kesinlikle ruhsatlı yerlerden alınmış, kapalı, kutusu olan, üzerinde barkodu olan içecekleri tüketmelerini öneriyoruz. Açıktan alınmış her içecekte böyle bir risk olabiliyor." ifadelerini kullandı.