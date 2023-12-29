Sakın tutmayın! Gaz çıkarmanın efsane faydaları çıktı Toplum içinde gaz çıkarmak kültürümüzde ayıplandığı için "zararlı" algısı oluşmaktadır. Oysa ağız veya makat yoluyla gaz çıkartmanın sağlığa faydaları herkesi şaşırtacak kadar etkili.

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Tükettiğimiz besinlerin sindirimi için bağırsaklarımız harekete geçer. Yemek yerken veya bir şeyler içerken aynı zamanda hava da yutarız. Bu "neden gaz çıkarırız" sorusunun da yanıtı olabilir.

Mide ve bağırsakta biriken hava gaza dönüşür ve vücuttan atılmak ister.

Kokulu olmasının sebebi de bakteri birikimidir. Midede ve bağırsaklardaki biriken gaz, tüketilenler ve flora ile ilgilidir.

Halk arasında "osurmak", "yellenmek", "geğirmek" olarak bilinen bu durumlar, birçok toplumda topluluk içinde yapılırsa ayıplanır. Bu sebeple sanki yanlış ve zararlı bir durummuş gibi algılanır.

Oysa, gaz çıkartmak vücut sağlığı için çok faydalıdır.

İşte osurmak ve geğirmenin tahmin edemeyeceğiniz etkileri...

Aslında çok faydalı

Gaz çıkarmak, sindirim sistemi sağlığının bir göstergesidir. Bağırsaklardaki gazlar, bakteri aktivitesi ve sindirim süreçlerinin bir sonucudur. Bu süreçlerin düzenli olarak gerçekleşmesi, sindirim sistemi sağlığını destekler.

Biriken gazların dışarı atılması, karın bölgesindeki rahatsızlıkları ve şişkinliği azaltabilir. Gaz çıkarmak, vücuttaki potansiyel rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olarak genel bir rahatlama sağlayabilir.

Gaz çıkarmak, besin emilimini artırabilir. Sindirim sistemi düzgün çalıştığında, besin maddeleri daha etkili bir şekilde emilir ve vücuda daha fazla yarar sağlar.

Gaz çıkarmak, bağırsak hareketliliğini teşvik eder. Düzenli bağırsak hareketleri, bağırsak sağlığını destekler ve kabızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı olabilir.

Vücutta biriken gazların dışarı atılması, rahatlama sağlayarak stresin azalmasına yardımcı olabilir.