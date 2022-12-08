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    Saksılarınıza bir parça Vicks sürün, bakın neler oluyor....

    Muhteşem mentol kokusu ile solunum yollarını açan ve pek çok farklı rahatsızlığa iyi gelen Vicks kremin sıradışı kullanım alanını öğrenmeye hazır olun...
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 11:59
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    Saksılarınıza bir parça Vicks sürün, bakın neler oluyor....

    Baş ağrısı, burun tıkanıklığı, kas tutulması... Her derde deva formülüyle Vicks krem yıllardır popülaritesini koruyor.

    İçerisinde bulunan Hindistan cevizi yağı, okaliptüs yağı, terebentin, vazelin, timol gibi şifalı bileşenler sayesinde ağrılara şifa olan Vicks, buharlaşarak tedavi sağlıyor.

    Ecza dolaplarının vazgeçilmesi olan Vicks krem, sağlık problemlerini gidermece destekleyici olmasının yanı sıra farklı kullanım alanlarıyla da dikkat çekiyor.

    Saksıya Vicks sürerseniz...

    Gözünüz gibi baktığıniz ev çiçekleri zaman zaman sineklenme problemine neden olur. Bu tarz durumlarda evin içi küçük sineklerle dolup taşar. Çiçek sineklerinden kurtulmanın yolu ise çok basit.

    Vicks kremini parmağınızla alın ve bitkinizin saksına sürün. Vicks içeriğindeki kafur yağı ve mentol kokusu sivrisineklerin uzaklaşmasını sağlayacaktır.

    Saksılarınıza bir parça Vicks sürün, bakın neler oluyor.... #1


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