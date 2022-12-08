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Saksılarınıza bir parça Vicks sürün, bakın neler oluyor....

Saksılarınıza bir parça Vicks sürün, bakın neler oluyor....

Muhteşem mentol kokusu ile solunum yollarını açan ve pek çok farklı rahatsızlığa iyi gelen Vicks kremin sıradışı kullanım alanını öğrenmeye hazır olun...