Samsun'a 25 yataklı yeni devlet hastanesi

İHA

Samsun'un Ayvacık ilçesinde 25 yataklı yeni devlet hastanesi yapılacak.

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, toplam 6 bin 599 metrekare inşaat alanına sahip olacak hastane binası; bodrum, zemin ve 3 normal kattan oluşacak şekilde betonarme yapı olarak planlandı.

Projenin ihalesi 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

SAĞLIK HİZMETLERİNİN KALİTESİ ARTIRILACAK

Yer tesliminin ardından 450 takvim günü içerisinde hastanenin tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılacak olan yeni hastanenin hizmete girmesiyle birlikte, Ayvacık ilçesinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı erişiminin sağlanması amaçlanıyor.