Sarımsak kokusuyla uyumanın faydası şaşırttı

Sarımsak, mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmasının ötesinde, yüzyıllardır şifa kaynağı olarak da biliniyor.

Antibakteriyel, antiviral ve antifungal özellikleriyle bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri bilimsel olarak defalarca kanıtlanmış bir besin.

İçeriğinde yer alan allicin adlı madde sayesinde mikrop kırıcı etkisi oldukça güçlüdür. Ayrıca damarları genişleterek kan dolaşımını hızlandırır, kalp sağlığını destekler ve iltihapları azaltır.

Tüm bu etkileriyle sarımsak, yalnızca yemeklerde değil, doğal tedavi yöntemlerinde de önemli bir yer tutar.

Özellikle son dönemlerde sarımsağın çok daha farklı bir kullanım şekli gündemde: yastığın altına sarımsak koymak...

İlk bakışta kulağa garip gelse de, yastığın altına bir diş sarımsak koymak bazı kişilerde uyku kalitesini ciddi oranda artırabiliyor.

Gece boyunca ortama yayılan sarımsak kokusunun sakinleştirici etkisi, sinir sistemini yatıştırarak daha derin bir uykuya geçişi kolaylaştırıyor.

Özellikle stres, baş ağrısı veya burun tıkanıklığı yaşayan kişilerde bu yöntem dikkat çekici sonuçlar vermiş.

Üstelik sarımsağın doğal aroması, birçok kişinin düşündüğü kadar rahatsız edici değil. Aksine, doğal bir “aroma terapisi” gibi çalışarak gevşemeye yardımcı oluyor.