Ses kısıklığının altında yatan nedenler

Ses kısıklığını gidermek için sesinizi dinlendirmek, bol su içmek ve tahriş edici maddelerden uzak durmak faydalı olabilir.
Ancak ses kısıklığı 10 günden uzun sürüyorsa veya tekrarlayan ses kısıklıklarında bir KBB (Kulak Burun Boğaz) uzmanına danışmak en doğrusu olacaktır.
Geçici veya kronik olabilir ve farklı nedenlerden kaynaklanabilir:
SES KISIKLIĞINA NEDEN OLAN YAYGIN NEDENLER
-Üst solunum yolu enfeksiyonları (soğuk algınlığı, grip, sinüzit vb.)
-Fazla ve yanlış ses kullanımı (bağırmak, uzun süre konuşmak, şarkı söylemek vb.)
-Reflü (mide asidinin yukarı çıkması, ses tellerini tahriş etmesi)
-Alerjiler (geniz akıntısı nedeniyle boğazda tahriş)
-Sigara ve alkol kullanımı
DAHA CİDDİ DURUMLAR
-Ses teli nodülleri, polipleri veya kistleri (özellikle sürekli ses kullanan kişilerde)
-Larenjit (gırtlak iltihabı)
-Tiroid hastalıkları
-Sinir hasarı (örneğin, felç veya tümör nedeniyle ses tellerini kontrol eden sinirlerde problem)
-Larenks kanseri (nadiren ama uzun süren ses kısıklığında dikkate alınmalı)
DOKTORA NE ZAMAN GİDİLMELİ?
-Ses kısıklığı 10 günden uzun sürüyorsa
-Yutkunmada güçlük, ağrı veya nefes darlığı eşlik ediyorsa
-Ses tamamen kayboluyorsa
-Sigara kullanıyorsanız ve sesinizde kalıcı değişiklikler varsa
SESİ KISILANA ÖNERİLER
-Ses kısıklığı ortaya çıktığında konuşmaktan çekinin.
-Sigara içmeyin.
-Bol su tüketin.
-Acılı, baharatlı, ekşi gıdalardan ve asitli içeceklerden kaçının.
-Yüksek ses ile uzun sureli konuşmalar yapmamaya çalışın.
-Alkollü ve kafeinli gıdalardan uzak durun.
-Tok olarak uyumayın
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış