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Ses kısıklığının altında yatan nedenler

Ses kısıklığının altında yatan nedenler Ses kısıklığı, genellikle ses tellerinde veya boğazda meydana gelen bir sorunun belirtisidir. Enfeksiyon, alerji, sigara, reflü, öksürük, yüksek ses ile konuşma gibi nedenler ses kısıklığına neden olabilir.