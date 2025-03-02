Sesten rahatsız olanlar! Mizofoni olabilirsiniz

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Etrafınızda, sese karşı aşırı hassasiyet hastalığı sahibi olup da bunun farkında olmayanlar olabilir.

"Onu sallama, şunu yavaş çiğne, klavyeye hızlı basma, TV'nin sesini kıs." diyerek bütün gün hayatınızı kabusa çevirebilirler.

Peki ya onların çektikleri... Kimsenin duymadığı seslere odaklanarak kendilerini yiyip bitirmeleri... bunu düşünmek bile istemezsiniz...

O zaman gelin bakalım, Mizofoni neymiş?

MİZOFONİ TERAPİ İLE İYİLEŞİYOR

Bu gibi seslerin kişileri öfkelendirdiğine de dikkat çeken uzmanlar, “Bir grup insanın kanını beynine sıçratan bu duruma 'mizofoni' diyoruz. Sosyal ilişkilerde zorlanan mizofonikler, 'Kabul ve Sadakat Terapisi' ile yaşanan rahatsızlığa karşı tolerans geliştirebilir." diyor.

HAYATINIZI NASIL ETKİLİYOR?

Mizofoni; Yunanca nefret anlamına gelen "misos" ve ses anlamına gelen "fone" sözcüklerinden oluşuyor.

Mizofonisi olan kişiler insanların doğal yollarla çıkardığı seslerden aşırı rahatsızlık duydukları ve bunlara eşlik eden yoğun duygular sebebiyle seslere tahammül edemez ve takıntılı bir halde onlarla mücadele etmeye ya da yok etmeye girişiyorlar.

Başarısız olduklarında ise kaçınmaya uzaklaşmaya başlıyorlar.

KATLANAMADIKLARI SESLER

Mizofoniklerin katlanamadıkları sesler; sakız çiğneme, nefes alıp verme ile ilgili sesler, yemek esnasında ağızdan çıkan sesler, parmak-el-ayak gibi vücuttan bir parçanın sürtünmesi ile çıkan sesler ve tırnak kesme, dudakları şapırdatma, sakız çiğnemek, çıtırtı sesi, höpürdetme, yüksek sesle yutkunma, horlama, üfleme, kalem tıklatma, öksürme, boğaz temizleme ya da hışırtı sesler olarak sıralanabilir.

GÜNDELİK HAYATTAN KOPARABİLİR

Yoğun bir öfke, kaygı, iğrenme, gibi duyguların yaşanması kişide kaçınma davranışların artmasına ve gündelik hayattaki işlevselliğini kaybetmesine sebebiyet verebilir.

TEDAVİSİ

Psikolojik açıdan ayrı bir tanı olarak ele alınmasa da Obsesif Kompulsif Bozukluk yelpazesinde ele alınıyor. Kabul ve Sadakat Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy) sayesinde yaşanan rahatsızlığa karşı tolerans geliştirilerek, rahatsızlıktan kaçmak yerine temas etme becerisi kazandırılıp, psikolojik esneklik sağlanarak işlevselliği bozan alanların terapide çalışılması faydalı oluyor.