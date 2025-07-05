Sıcaklarda dışarı çıkmaması gereken gruplar

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine çıktığı günümüzde, özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkmak, bazı gruplar için daha büyük riskler taşıyor.

Güneşe doğrudan maruz kalmanın, sıcak çarpması riskini artıracağını belirten uzmanlar, açık alanda çalışanlardan dikkatli olmasını talep ediyor.

Günlük yaşamda da sıcak; araç içi, kapalı alanlar veya yetersiz havalandırılan evler gibi ortamlarda herkesi etkileyebilir, ancak bazı gruplar daha büyük risk altında.

SICAK HAVALARDA RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR

Uzmanlara göre, sıcak hava, özellikle şu grupları daha fazla etkiliyor:

YAŞLILAR

Terleme yetenekleri ve susama hissi azalır.

Kronik hastalıkları (kalp, tansiyon, şeker vb.) olanlar risk altındadır.

BEBEKLER VE KÜÇÜK ÇOCUKLAR

Vücut ısılarını dengeleme yetenekleri gelişmemiştir.

Hızla sıvı kaybederler, bu da ciddi sonuçlara yol açabilir.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR

Kalp, böbrek, solunum veya şeker hastalığı gibi durumlar sıcakla birleşince ağırlaşabilir.

İlaç kullananlar için vücudun sıcağa verdiği tepki değişebilir.

HAMİLELER

Vücutları daha fazla çalışır, sıvı ihtiyacı artar.

Sıcak nedeniyle tansiyon düşmesi, bayılma görülebilir.

OBEZ BİREYLER

Vücut ısısını düzenlemekte zorlanırlar, sıcak stresine karşı daha hassastırlar.