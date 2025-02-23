Soğuk hava kalp hastalıklarını tetikleyebilir
Haber Merkezi

Soğuk hava kalp hastalıklarını tetikleyebilir.

Düşük sıcaklıklar, damarların daralmasına neden olarak kan basıncını artırır ve kalbin daha fazla çalışmasına yol açar.

Bu durum, özellikle kalp hastalığı olan kişilerde kalp krizi veya inme riskini yükseltebilir.

Ayrıca soğuk havada vücudun ısıyı korumak için daha fazla enerji harcaması, kalp üzerinde ekstra bir yük oluşturur.

RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR

Hipertansiyon hastaları (soğuk hava tansiyonu yükseltebilir)

Koroner arter hastalığı olanlar (damar daralması kan akışını zorlaştırır)

Kalp yetmezliği olanlar (kalp soğuğa adapte olmakta zorlanabilir)

Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar

KORUNMA YOLLARI

Aşırı soğuğa maruz kalmaktan kaçının

Kalın ve katmanlı giyinin

Ani sıcaklık değişimlerinden sakının

Ağır fiziksel aktivitelerden kaçının

Susuz kalmamaya özen gösterin

KALP KRİZİ NEDEN OLUR

Ateroskleroz (Damar Tıkanıklığı): Koroner arterlerde plak birikmesi

Yüksek Kolesterol: LDL (kötü) kolesterol seviyelerinin yüksek olması

Hipertansiyon: Yüksek tansiyon damar duvarlarına zarar verebilir

Sigara ve Alkol: Damar yapısını bozarak tıkanıklığa yol açabilir

Diyabet: Kan damarlarını zayıflatarak risk oluşturur

Obezite: Kalp ve damar sistemi üzerinde yük oluşturur

Stres: Kan basıncını artırarak damar sağlığını olumsuz etkiler

Genetik Faktörler: Ailede kalp hastalığı öyküsü

BELİRTİLERİ NELERDİR

Göğüs ağrısı veya sıkışma (genellikle sol kola, çeneye veya sırta yayılabilir)

Nefes darlığı

Soğuk terleme

Baş dönmesi veya bayılma

Mide bulantısı ve kusma

Ani yorgunluk

Çarpıntı

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR

Acil Tedavi

İlaçlar: Pıhtı çözücüler, aspirin, nitrogliserin

Anjiyo: Tıkanan damarı açmak için balon veya stent yerleştirilmesi

Bypass Ameliyatı: Tıkanıklığın etrafından dolaşarak kan akışını sağlamak

UZUN DÖNEM TEDAVİ

İlaç Tedavisi: Kan sulandırıcılar, beta blokerler, statinler

YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİRİN

Sağlıklı beslenme (Akdeniz diyeti)

Düzenli egzersiz

Sigara ve alkol bırakma

Stres yönetimi

Tansiyon ve şeker kontrolü

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Adile Topçu
Editor