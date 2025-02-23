Soğuk hava kalp hastalıklarını tetikleyebilir.
Düşük sıcaklıklar, damarların daralmasına neden olarak kan basıncını artırır ve kalbin daha fazla çalışmasına yol açar.
Bu durum, özellikle kalp hastalığı olan kişilerde kalp krizi veya inme riskini yükseltebilir.
Ayrıca soğuk havada vücudun ısıyı korumak için daha fazla enerji harcaması, kalp üzerinde ekstra bir yük oluşturur.
RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR
Hipertansiyon hastaları (soğuk hava tansiyonu yükseltebilir)
Koroner arter hastalığı olanlar (damar daralması kan akışını zorlaştırır)
Kalp yetmezliği olanlar (kalp soğuğa adapte olmakta zorlanabilir)
Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar
KORUNMA YOLLARI
Aşırı soğuğa maruz kalmaktan kaçının
Kalın ve katmanlı giyinin
Ani sıcaklık değişimlerinden sakının
Ağır fiziksel aktivitelerden kaçının
Susuz kalmamaya özen gösterin
KALP KRİZİ NEDEN OLUR
Ateroskleroz (Damar Tıkanıklığı): Koroner arterlerde plak birikmesi
Yüksek Kolesterol: LDL (kötü) kolesterol seviyelerinin yüksek olması
Hipertansiyon: Yüksek tansiyon damar duvarlarına zarar verebilir
Sigara ve Alkol: Damar yapısını bozarak tıkanıklığa yol açabilir
Diyabet: Kan damarlarını zayıflatarak risk oluşturur
Obezite: Kalp ve damar sistemi üzerinde yük oluşturur
Stres: Kan basıncını artırarak damar sağlığını olumsuz etkiler
Genetik Faktörler: Ailede kalp hastalığı öyküsü
BELİRTİLERİ NELERDİR
Göğüs ağrısı veya sıkışma (genellikle sol kola, çeneye veya sırta yayılabilir)
Nefes darlığı
Soğuk terleme
Baş dönmesi veya bayılma
Mide bulantısı ve kusma
Ani yorgunluk
Çarpıntı
TEDAVİSİ NASIL YAPILIR
Acil Tedavi
İlaçlar: Pıhtı çözücüler, aspirin, nitrogliserin
Anjiyo: Tıkanan damarı açmak için balon veya stent yerleştirilmesi
Bypass Ameliyatı: Tıkanıklığın etrafından dolaşarak kan akışını sağlamak
UZUN DÖNEM TEDAVİ
İlaç Tedavisi: Kan sulandırıcılar, beta blokerler, statinler
YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİRİN
Sağlıklı beslenme (Akdeniz diyeti)
Düzenli egzersiz
Sigara ve alkol bırakma
Stres yönetimi
Tansiyon ve şeker kontrolü
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