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Soğuk hava kalp hastalıklarını tetikleyebilir.

Düşük sıcaklıklar, damarların daralmasına neden olarak kan basıncını artırır ve kalbin daha fazla çalışmasına yol açar.

Bu durum, özellikle kalp hastalığı olan kişilerde kalp krizi veya inme riskini yükseltebilir.

Ayrıca soğuk havada vücudun ısıyı korumak için daha fazla enerji harcaması, kalp üzerinde ekstra bir yük oluşturur.

RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR

Hipertansiyon hastaları (soğuk hava tansiyonu yükseltebilir)



Koroner arter hastalığı olanlar (damar daralması kan akışını zorlaştırır)



Kalp yetmezliği olanlar (kalp soğuğa adapte olmakta zorlanabilir)



Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar

KORUNMA YOLLARI

Aşırı soğuğa maruz kalmaktan kaçının



Kalın ve katmanlı giyinin



Ani sıcaklık değişimlerinden sakının



Ağır fiziksel aktivitelerden kaçının



Susuz kalmamaya özen gösterin

KALP KRİZİ NEDEN OLUR

Ateroskleroz (Damar Tıkanıklığı): Koroner arterlerde plak birikmesi



Yüksek Kolesterol: LDL (kötü) kolesterol seviyelerinin yüksek olması



Hipertansiyon: Yüksek tansiyon damar duvarlarına zarar verebilir



Sigara ve Alkol: Damar yapısını bozarak tıkanıklığa yol açabilir



Diyabet: Kan damarlarını zayıflatarak risk oluşturur



Obezite: Kalp ve damar sistemi üzerinde yük oluşturur



Stres: Kan basıncını artırarak damar sağlığını olumsuz etkiler



Genetik Faktörler: Ailede kalp hastalığı öyküsü

BELİRTİLERİ NELERDİR

Göğüs ağrısı veya sıkışma (genellikle sol kola, çeneye veya sırta yayılabilir)



Nefes darlığı



Soğuk terleme



Baş dönmesi veya bayılma



Mide bulantısı ve kusma



Ani yorgunluk



Çarpıntı

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR

Acil Tedavi

İlaçlar: Pıhtı çözücüler, aspirin, nitrogliserin



Anjiyo: Tıkanan damarı açmak için balon veya stent yerleştirilmesi



Bypass Ameliyatı: Tıkanıklığın etrafından dolaşarak kan akışını sağlamak

UZUN DÖNEM TEDAVİ

İlaç Tedavisi: Kan sulandırıcılar, beta blokerler, statinler

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