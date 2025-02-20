Soğuk havalarda içinizi ısıtacak içecekler

Haber Merkezi

Soğuk havalarda içini ısıtacak harika içecekler var.

Soğuk havalarda dışarıda bir şeyler içmek yerine evimizde kendi hazırladığımız sıcak içeceklerle bu kışı üşümeden geçirebiliriz.

İşte birkaç öneri:

KLASİK SICAK ÇİKOLATA

Bol kakao, süt ve isteğe göre krema veya marshmallow ile harika olur.

Tarçın ekleyerek daha aromatik yapabilirsin.

SALEP

Özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan salep, tarçınla birleşince hem lezzetli hem de sıcacık bir içecek olur.

BİTKİ ÇAYLARI

Zencefil-limon, ıhlamur, kuşburnu gibi bitki çayları hem bağışıklığı güçlendirir hem de güzelce ısıtır.

BAHARATLI SICAK ELMA SUYU

Elma suyunu tarçın, karanfil ve biraz bal ile ısıtarak çok lezzetli bir kış içeceği yapabilirsin.

TARÇINLI SÜT

Sütü hafif ısıtıp içine tarçın eklemek basit ama çok etkili bir ısınma yöntemi!

TÜRK KAHVESİ

Kahve severler için sütlü bir filtre kahve ya da bol köpüklü Türk kahvesi harika olur.

KLASİK SICAK İÇECEKLER