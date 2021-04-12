Koronavirüse aldırış etmeden maske ve mesafe kurallarını hiçe sayan bir grubun horon teptiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bir grup, sokağın giriş ve çıkışını araçlarla kapattıktan sonra horon tepmeye başladı.

Bir düğün töreni öncesi gerçekleşen eğlencede koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

Maske ve sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayan grupta gelin ve damatla birlikte dakikalarca halay çekenler, bu kadarına da pes artık dedirtti.

EĞLENCE ANLARI, CEP TELEFONU KAMERASINDA

Uyarıları dikkate almayan grubun koronavirüsle halaya durması cep telefonu kameralarına da böyle yansıdı. Bu görüntüler izleyenler tarafından tepki çekti.

Sultangazi'de koronavirüse rağmen horon teptiler VİDEO

