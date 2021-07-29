Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hakkında Merak Ettikleriniz

Günümüzde, en beklenmedik anlarda ortaya çıkabilen ve sağlığı tehdit eden risklere karşı kendini güvence altına almak isteyen pek çok kişi, tamamlayıcı sağlık sigortası paketlerini tercih ediyor.

Peki tamamlayıcı sağlık sigortası tam olarak nedir? Hangi risklere karşı güvence altına alır ve kimler yaptırabilir? Bu soruların ve daha fazlasının cevabını, ilerleyen satırlarda bulabilirsiniz.

İşte birkaç maddede tamamlayıcı sağlık sigortası hakkında bilmeniz gereken detaylar:

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK’nın geçerli olduğu anlaşmalı özel hastanelerdeki tedavi masraflarını karşılayan bir sağlık sigortasıdır. Bu noktada, tamamlayıcı sağlık sigortasının özel sağlık sigortasından farklı olduğunun anlaşılması önemlidir. Özel sağlık sigortasında SGK’lı olma şartınız yokken, tamamlayıcı sigortada bu şart aranmaktadır. Ayrıca özel sağlık sigortası sigortalıya yurt dışında tedavi imkânı sunarken, tamamlayıcı sigorta Türkiye içerisinde geçerlidir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı, yatarak ve ayakta tedaviler olarak iki ana gruba ayrılmaktadır.

%100 karşılanan ve limitsiz olan yatarak tedaviler, aşağıdakiler gibi uygulamaları kapsar:

Ameliyat,

Kemoterapi,

Radyoterapi,

Diyaliz,

Küçük Cerrahi Müdahaleler,

Trafik Kazası Sonucu Diş Operasyonu,

Acil Müdahaleler,

Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik,

Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,

Tıbbi Malzemeler,

Evde Bakım,

Ambulans…

Yalnızca SGK katılım payı ödenerek alınabilecek ayakta tedaviler:

Muayene,

Tahlil,

MR,

Röntgen,

Fizik Tedavi…

Ek teminat paketleri ile, tamamlayıcı sigortanın kapsamını genişletmek mümkündür.

Kimler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaptırabilir?

SGK'ya bağlı olarak aktif çalışmakta olan işçiler, memurlar, Bağ-Kurlular, kısacası Türkiye’de devletin sosyal güvenlik hizmeti altında çalışan herkes tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilir. SGK kapsamında olmayanların, bu sigortadan yararlanması mümkün değildir.

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