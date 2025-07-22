Tıbbı kenevir ne işe yarar, reçeteli mi? Tıbbı kenevirin faydaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni yasa ile kenevirden elde edilen bazı tıbbi ürünlerin eczanelerde satışı yasal hale geldi.

Kanun teklifine göre kenevirin yetiştirilmesi ve hasadından Tarım ve Orman Bakanlığı sorumlu olacak.

Tıbbi kenevirin işlenmesi, ihracı, ruhsatlandırılması, kayıt işlemleri, izin ve satışı Sağlık Bakanlığı'na bırakılacak.

Ürünün satışına sadece eczanelerde izin verilecek, kontrolü ve güvenliği elektronik takip sistemi ile sağlanacak.

Sağlık alanında önemli bir adım olan bu düzenleme, tıbbi kenevirin yasal ve kontrollü kullanımıyla birçok hastaya umut olacak.

Tıbbi kenevir nedir, hangi hastalıklarda kullanılır, nasıl reçete edilir? merak ediliyor.

İşte tıbbi kenevirin kullanım alanları ve merak edilenler...

TIBBI KENEVİR NEDİR

Tıbbi kenevir, Cannabis sativa bitkisinden elde edilen ve medikal amaçla kullanılan bir maddedir.

İçeriğinde bulunan CBD (kannabidiol) ve kontrollü miktarda THC (tetrahidrokannabinol) bileşenleri sayesinde ağrı kesici, kas gevşetici ve nörolojik semptomları hafifletici etkiler gösterir.

NE İŞE YARAR

Tıbbi kenevir, dünya genelinde çeşitli kronik hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı ya da alternatif bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Reçeteli olarak kullanılabileceği bazı durumlar şunlardır:

Epilepsi (özellikle dirençli epilepsi türleri)

Multipl Skleroz (MS)

Kronik ağrı sendromları

Kanser tedavisine bağlı mide bulantısı ve iştahsızlık

Parkinson ve Alzheimer hastalığı

Anksiyete ve depresyon

Glokom (göz içi basıncının düşürülmesi)

NASIL KULLANILIR

Yeni düzenlemeye göre tıbbi kenevir ürünleri yalnızca uzman hekimler tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) onayıyla ve belli kriterlere uygun olarak reçete edilebilecek.

Ürünlerin satışı ise ruhsatlı eczaneler aracılığıyla yapılacak.

TIBBI KENEVİR FAYDALARI

Doğal ağrı kesici özelliği sayesinde uzun süreli ağrılarda kimyasal ilaçlara alternatif sunabilir.

Kas spazmlarını azaltır ve hareket kabiliyetini artırır.

Nöbet geçirme sıklığını azaltabilir.

İştahı artırarak kilo kaybı yaşayan hastalara destek olabilir.