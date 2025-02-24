Ticaret Bakanlığı, çocuklara yönelik güvensiz bir ürünü daha yasakladı

AA & Ensonhaber

Gıda sahtekarlığıyla mücadele sürerken, çocuklar için risk teşkil eden güvensiz ürünler de tek tek ifşa edilerek piyasadan toplatılıyor. Son olarak, bebek tekstil ürünleri arasında yer alan bir marka, ciddi güvenlik riski taşıdığı gerekçesiyle yasaklanan ürünler listesine eklendi.

2 YAŞ BEBEK GİYSİSİ, GÜVENSİZ BULUNDU

Ticaret Bakanlığı, piyasa denetim faaliyetleri kapsamında yapılan incelemeler sonucu, çocuk sağlığını tehdit eden ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden duyurmaya devam ediyor. Son açıklamada, Hello Baby (E Bebek) markasına ait, mavi renkli 2 yaş çıtçıtlı body’nin (barkod numarası: 86827667217416) güvensiz olduğu tespit edilerek piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık, yapılan testlerde ürünün dişi çıtçıt kısmının 65,62 Newton kuvvet altında koparak, çocukların yutabileceği küçük parçalara ayrıldığını belirtti. Bu durum, ciddi boğulma tehlikesi oluştururken aynı zamanda fiziksel yaralanmalara da yol açabilecek riskler barındırıyor.

TOPLATILAN DİĞER ÜRÜNLER

04.02.2025 tarihli bildirime göre, güvensiz bulunarak piyasadan çekilen ürünler arasında yalnızca bebek kıyafetleri değil, çeşitli oyuncaklar da bulunuyor. Daha önce de:

Boncuk atan oyuncak tabanca,

Le Mabellle markalı pul payetli kız çocuk elbisesi,

Ok atan tabanca,

Fosforlu kalem,

Huggy Wuggy karakterine ait pelüş oyuncak gibi ürünler, çocuk sağlığına yönelik riskler taşıdığı gerekçesiyle toplatılmıştı.

Ticaret Bakanlığı, ebeveynlere satın aldıkları çocuk ürünlerinde güvenlik standartlarına dikkat etmeleri ve riskli görülen ürünler hakkında yapılan duyuruları takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.