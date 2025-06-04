Haber Merkezi

Sosyal medya platformu TikTok, her geçen gün yeni ve kimi zaman riskli akımlarla gündeme geliyor. Son zamanlarda özellikle erkek kullanıcılar arasında yayılan “kirpik kesme akımı”, bir berberin paylaştığı videonun ardından hızla küresel bir fenomene dönüştü. Ancak bu sıradışı trend, uzmanlara göre göz sağlığı açısından ciddi tehditler barındırıyor.

Kirpiklerini kesen erkeklerin görüntüleri, platformda kısa sürede viral hale geldi. Akımın temelinde, daha “sert” ya da “maskülen” bir görünüm elde etme arzusu yatıyor. Ancak yüzeyde estetik bir tercih gibi görünen bu uygulama, gözlerin doğal savunma sistemini devre dışı bırakıyor.

KİRPİKLER NEDEN ÖNEMLİ

Göz hekimlerine göre kirpikler yalnızca estetik bir detay değil, aynı zamanda göz sağlığının ilk savunma hattı. Toz, kir, polen, mikroskobik partiküller ve güneş ışığı gibi dış etkenlere karşı filtre görevi gören kirpikler, göz yüzeyinin korunmasında hayati bir rol üstleniyor. Ayrıca göz kapaklarının ardından ikinci koruyucu bariyer olarak kabul ediliyorlar.

GÖRÜNDÜĞÜ KADAR MASUM DEĞİL

TikTok videolarında makas ya da tıraş makinesiyle kirpiklerini kesen gençlerin görüntüleri giderek yaygınlaşıyor. Ancak uzmanlar bu uygulamanın ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda net: Kirpiklerin dibinde, göz sağlığına katkı sağlayan faydalı mikroorganizmalar yer alıyor. Bu bölgedeki doğal floranın bozulması, zararlı bakterilerin çoğalmasına ve enfeksiyonların artmasına neden olabilir.

Ayrıca, göz çevresinde yapılan bu tür müdahaleler kesici aletlerle yapıldığında travma riski de artıyor. Yanlışlıkla oluşabilecek kesikler, göz yapısına zarar verebilir. Bir başka tehlike ise kesilen kirpiklerin tekrar uzarken içe doğru büyümesi. Bu durum, kirpiklerin göze batmasına ve sürekli tahriş yaratmasına yol açabiliyor.

UZMANLARDAN NET UYARI: DENEMEYİN

Göz sağlığı uzmanları, bu popülerleşen akıma karşı özellikle gençleri uyarıyor. Kirpiklerin kesilmesi, onları koruyucu işlevlerinden mahrum bırakıyor; bu da gözleri savunmasız hale getiriyor. Artan enfeksiyon riski, göz kuruluğu ve içe büyüyen kirpiklerin yarattığı tahriş gibi sorunlar, bu trendin beraberinde getirdiği tehlikeler arasında yer alıyor.

Sonuç olarak, “maskülen” bir görünüm uğruna yapılan bu müdahalenin, kısa vadeli bir görsel farklılık sağlasa da uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği unutulmamalı. Sosyal medya trendlerine kapılmadan önce, uzman görüşlerine kulak vermek hayati önem taşıyor.