Trabzon'da zamana karşı hayat yarışı

AA & Ensonhaber

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Turnalı Yaylası'nda yürüyüşe çıkan 57 yaşındaki Murat Şahin, aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Şahin’in yanında bulunan arkadaşları, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Olay yerindeki ilk müdahale, Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Akyüz ile yapılan görüntülü görüşme sayesinde gerçekleşti. Akyüz’ün yönlendirmeleriyle arkadaşları, Şahin’e kalp masajı uygulamaya başladı.

YARIM SAAT İÇİNDE AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Durumun ciddiyeti üzerine olay yerine hızla bir ambulans helikopter sevk edildi. Zamanla yarışın başladığı o anlarda Şahin, 30 dakikayı aşmayan bir hava yolculuğuyla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne ulaştırıldı. Burada yapılan acil anjiyo ile tıkalı kalp damarı açılan Şahin, zamanında yapılan müdahale sayesinde hayata döndü.

"DAKİKALAR İÇERİSİNDE DAMARIN AÇILMASI GEREKEBİLİR"

KTÜ Farabi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Mürsel Şahin, hastanın yaylada gezinti sırasında kalp krizi geçirdiğini belirterek şunları söyledi:

Ciddi göğüs ağrısı yaşadığı anlaşılıyor. Muhtemelen tansiyonu ve nabzı düşmeye başlamış. O anlarda bilinci de bulanıklaşmış. Arkadaşları Ali Rıza Akyüz Hocamıza ulaşarak ne yapılması gerektiğini öğreniyor ve hemen 112’yi arıyorlar.

Çaykara gibi yüksek rakımlı bölgelerde en yakın anjiyo merkezinin Trabzon şehir merkezinde olduğunu vurgulayan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Kara yoluyla ulaşım zaman kaybına yol açardı. Oysa kalp krizinde dakikalar bile hayati önemde. Neyse ki ambulans helikopterle hasta doğrudan hastanemize ulaştırıldı.

Doç. Dr. Şahin, helikopterin hastaneye iniş yapacağı bilgisinin kendilerine ulaşmasının ardından tüm hazırlıkları tamamladıklarını aktararak şöyle konuştu:

Hasta geldiğinde durumu gerçekten çok kritikti. Nabız ve tansiyon ciddi anlamda düşmüştü. Acil olarak anjiyoya aldık. Sağ koroner arterin tamamen tıkalı olduğunu gördük ve müdahale ederek damarı açtık. Ardından durumu hızla toparladı.

"GÖĞÜS AĞRISI ASLA HAFİFE ALINMAMALI"

Göğüs ağrısının kalp krizi belirtisi olabileceğini hatırlatan Doç. Dr. Şahin, “İnsanlar bu ağrıyı ilk kez yaşadığında genellikle önemsemiyor. Oysa zaman çok kritik. En kısa sürede 112’yi aramak ve sağlık ekibi eşliğinde hastaneye ulaşmak hayati. Kendi imkanlarıyla gitmeye çalışmak büyük risk taşıyor.” uyarısında bulundu.

Ambulans helikopter uygulamasının önemine dikkat çeken Şahin, "Bu sistem sayesinde belki de hasta hayatta kaldı. Krizin çok daha ağır sonuçlar doğurmasının önüne geçilmiş oldu." dedi.

"GÖZÜMÜ YOĞUN BAKIMDA AÇTIM"

Olayın kahramanı Murat Şahin ise yayla yürüyüşü sırasında aniden kötüleştiğini anlatarak, şunları söyledi:

Öncesinde bazı belirtilerim vardı ama kalp krizi olabileceğini hiç düşünmemiştim. 10 dakika kadar dinlendim ama sonra bütün hayati fonksiyonlarım sanki durdu. Arkadaşlar sağ olsun, hemen Prof. Dr. Ali Rıza Akyüz ile temasa geçtiler ve onun yönlendirmesiyle bana müdahale ettiler.

Sonrasında yaşananları hatırlamadığını ifade eden Şahin, “Gözümü yoğun bakımda açtım. Anjiyo olmuşum, hastaneye nasıl geldiğimi bile bilmiyorum. Yalnızca üzerimdeki çarşafın Farabi Hastanesi yazısını gördüm.” dedi.

Bugün sağlığına kavuştuğunu dile getiren Şahin, "O yaylada yapılan müdahale, helikopterin zamanında gelişi, doktorlarımızın hızlı ve profesyonel yaklaşımı… Hepsi bir araya gelince yeniden doğmuş gibiyim. Devletimize ve sağlık çalışanlarımıza minnettarım." ifadelerini kullandı.