Türk cerrahlar, kapalı kalp ameliyatını dünya genelinde canlı yaptı Türk cerrahlar tarafından göğüs kafesi açılmadan kapalı yöntemle 3 ayrı hastanın canlı yayında gerçekleştirilen kalp ameliyatı, yurt içi ve dışında 300'den fazla hekim tarafından izlendi.

AA & Ensonhaber

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Minimal İnvaziv Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Serkan Durdu’nun liderliğinde gerçekleşen operasyonlar, canlı yayınla sağlık dünyasının dikkatini çekti. Ameliyatları izleyerek süreci adım adım takip eden hekimler, interaktif bir ortamda sorular sorarak cerrahi tekniklerle ilgili detaylı bilgi alma fırsatı buldular.

Kalp hastalıklarının hem Türkiye’de hem de dünya genelinde başlıca ölüm sebepleri arasında yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. Durdu, teknolojinin cerrahi alandaki hızlı ilerleyişinin bu duruma önemli bir çözüm sunduğunu belirtti. Özellikle robotik cerrahi ve minimal invaziv yöntemler sayesinde, hastaların iyileşme sürecinin hızlandığını, açık ameliyat yapılmadığı için kan nakli ihtiyacı ve enfeksiyon riskinin azaldığını ifade etti. Bunun sonucunda hastaların daha kısa sürede taburcu edilebildiğini de sözlerine ekledi.

Durdu, Türkiye’nin kalp cerrahisindeki başarılarına değinerek, bu alanda uluslararası gelişmeleri yakından takip ettiklerini, hatta bazı konularda dünya çapında öncü konuma geldiklerini söyledi. Kalp damar cerrahisindeki yeniliklerin hasta konforunu artırmada büyük rol oynadığını belirten Durdu, minimal invaziv tekniklerin dünya genelinde yalnızca belli başlı merkezlerde uygulandığını ve Türkiye’nin bu merkezler arasında yer aldığını dile getirdi.

TÜRKİYE, KALP CERRAHİSİNDE ÖRNEK ALINIYOR

Prof. Dr. Serkan Durdu, Türkiye'nin kalp cerrahisi alanında dünya ile boy ölçüşecek düzeye ulaştığını ve özellikle robotik cerrahi ile minimal invaziv tekniklerin bu başarıda kritik bir rol oynadığını belirtti. Durdu, açıklamalarına şöyle devam etti:

Kalp cerrahisinde teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak hem tedavi başarı oranlarını artırdık hem de hastalarımızın konforunu en üst seviyeye çıkardık. Türkiye, bu alanda yalnızca izleyici olmaktan öteye geçti; artık dünya çapında standartları belirleyen, uygulamalarda öncü olan ve bilgi birikimini paylaşan bir ülke haline geldik. Bugün, Türk kalp cerrahisi, uluslararası arenada örnek alınan bir konumda ve bu gurur hepimizin.

ROBOTİK/MİNİMAL KALP CERRAHİSİ ZİRVESİ

Prof. Dr. Serkan Durdu, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Robotik/Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi Zirvesi: Kalp Cerrahisinde Paradigma Değişimi ve Kalp Takımı" başlıklı etkinliğe ilişkin bilgi vererek, Türkiye’den gelen hekimlerin yanı sıra 10 farklı ülkeden alanında uzman cerrahların katılım sağladığını belirtti. Durdu, kalp cerrahisindeki teknolojik gelişmelerin hız kesmeden devam ettiğini ve bu yeniliklere ayak uydurmak için genç cerrahların eğitimine büyük bir öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Durdu, "Bu zirve, genç nesil cerrahlarımızın en ileri teknolojilerle tanışarak kendilerini geliştirmeleri adına olağanüstü bir fırsat sundu." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, DÜNYADA İLK ÜÇTE"

Prof. Dr. Serkan Durdu, kapalı cerrahi ve robotik teknolojilerin açık cerrahiye kıyasla hastalara sunduğu büyük avantajları vurguladı. Bu tekniklerin hastaların konforunu ciddi oranda artırdığını belirten Durdu, şu önemli bilgileri paylaştı:

En büyük artılardan biri, ameliyat sırasında kullanılan ileri teknoloji sayesinde operasyonun kalitesi yükseliyor ve açık cerrahinin yol açabileceği tüm komplikasyon riskleri büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Göğüs kafesi açılmadığı için yara izleri neredeyse yok denecek kadar azalıyor, enfeksiyon riski minimuma iniyor, kanama ve akciğer problemleri gibi ameliyat sonrası komplikasyonlar neredeyse hiç görülmüyor. Ayrıca, kan nakli gereksinimi ortadan kalkıyor ve hastaların hastanede kalış süresi oldukça kısalıyor. Bu, hem sosyoekonomik açıdan hem de hastaların psikososyal iyilik hali bakımından büyük bir avantaj sağlıyor.

Türkiye’nin bu alanda dünya çapında önemli başarılara imza attığını da vurgulayan Prof. Dr. Durdu, şunları ekledi:

Minimal invaziv koroner cerrahi ve robotik cerrahi konusunda Türkiye, dünyada ilk üç ülke arasında yer alıyor. Ülkemiz, birçok Avrupa ülkesini ve Amerika’daki merkezleri geride bırakarak öne geçti. Aynı zamanda Türkiye, sağlık turizmi alanında da güçlü bir marka haline geldi. Her yıl çok sayıda yabancı hasta, özellikle Körfez ülkelerinden kapalı ameliyatlar için ülkemize geliyor. Almanya, İsveç, Norveç, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerden de kalp cerrahisi için Türkiye’yi tercih eden hastalar bulunuyor.