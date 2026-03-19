Ramazan Bayramı boyunca 381 bin 559 sağlık çalışanı görev yapacak

Ramazan Bayramı öncesinde de Türkiye genelinde sağlık hizmetleri kesintisiz şekilde devam ediyor.

Vatandaşların bayram ziyaretleri, seyahat yoğunluğu ve olası sağlık ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığı tarafından kapsamlı bir nöbet sistemi devreye alındı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram boyunca milletimizin sağlığını korumak için büyük bir özveriyle çalışan sağlık ordusunun hazır olduğunu vurguladı.

"SAĞLIK HİZMETLERİMİZİN DEVAMLILIĞINI KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Memişoğlu paylaşımında şu sözleri kullandı:

"Ramazan Bayramı süresince milletimizin sağlığı için sağlık hizmetlerimizin devamlılığını kesintisiz şekilde sürdüreceğiz.

Bin 129 kamu sağlık tesisimizde görev yapan 335 bin 240 personelimiz, 866 Evde Sağlık Ekibimiz, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görevli 4 bin 14 ekibimiz ve 46 bin 319 çalışanımız ile toplam 381 bin 559 sağlık çalışanımız bayram boyunca sahada görev başında olacaktır."

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Memişoğlu, büyük sağlık ailesinin her bir ferdinin Ramazan Bayramı'nı gönülden kutladığını belirterek, şunları kaydetti:

Milletimize sundukları özverili hizmet ve fedakarlıkları için teşekkürlerimi iletiyorum"

381 BİN 559 SAĞLIK ÇALIŞANI BAYRAMDA TEYAKKUZDA OLACAK

Bu kapsamda, ülke genelindeki hastaneler, acil servisler, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve evde sağlık ekipleri tam kapasiteyle hizmet verecek.

Bayram süresince olası acil durumlar, trafik kazaları veya sağlık sorunları için vatandaşların endişe etmesine gerek kalmadan, 381 bin 559 sağlık neferi 7/24 teyakkuz halinde olacak.