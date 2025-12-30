Türk kahvesine 1 kaşık: İç yağları ateş gibi yakıyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geleneksel Türk kahvesi, doğru dokunuşlarla daha işlevsel bir içeceğe dönüşebiliyor.

Son dönemde özellikle sosyal medyada sıkça konuşulan bir yöntem dikkat çekiyor: Türk kahvesine 1 kaşık tarçın eklemek.

Doğal bir baharat olan tarçının, kan şekeri üzerindeki dengeleyici etkisi sayesinde iştahı bastırdığı ve metabolizmayı desteklediği belirtiliyor.

İŞTE ETKİSİ

Tarçın, insülin hassasiyetini destekleyen bileşenler içerir. Bu da kan şekerinin hızlı yükselip düşmesini engelleyebilir.

Tarçının termojenik (ısı artırıcı) etkisi olduğu ve bu sayede metabolizmayı hafif düzeyde hızlandırabildiği ifade ediliyor.

Tarçınlı Türk kahvesi tek başına mucizevi bir yağ yakımı sağlamasa da, dengeli beslenme ve hareketli yaşamla birlikte yağ yakım sürecine katkı sunabiliyor.