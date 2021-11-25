Turkovac acil kullanım onayında

Yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ta sona gelindi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara müjdeyi verdi.

Bütçe sunumu öncesi aşı çalışmaları hakkında konuşan Bakan Fahrettin Koca, Turkovac için Acil Kullanım Onayı başvurusu yapıldığını açıkladı.

"MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Yıl bitmeden yaygın kullanıma geçileceğini umut ettiklerini söyleyen Bakan Koca, "Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.