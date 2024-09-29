Ugandalı Muhammed'i, yüzündeki 5 kiloluk kitleden Türk doktorları kurtardı TİKA ve Uganda Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Uganda'da düzenlenen sağlık taramaları sonucunda, Ugandalı Muhammed Ramazan, Türk doktorlarına ameliyat olarak yüzündeki keloid kitlesinden tamamen kurtuldu.

AA

Türkiye sağlıkta geldiği avantajlı konumu nedeniyle uluslararası nitelikte çözüm merkezi olarak görev görüyor.

Bu kez de Uganda'da düzenlenen sağlık organizasyonunda, Muhammed Ramazan 8 yıldır taşıdığı ve yaşam kalitesini düşüren yüzündeki 5 kilogramlık kitleden Türk doktorları sayesinde kurtuldu.

UGANDALI HASTADAN 5 KİLOGRAMLIK "KELOİD" KİTLESİ ALINDI

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uganda Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Uganda'da düzenlenen sağlık organizasyonunda Ugandalı bir hastadan yaklaşık 5 kilogramlık "keloid" kitlesi alındı.

Türk doktorlar tarafından yapılan ameliyatlarda birçok hasta keloid kitlelerinden temizlenirken, 39 yaşındaki Muhammed Ramazan isimli hasta da sağlığına kavuştu.

Başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonrası Ugandalı hasta taburcu edildi.

GÖNÜLLÜ SAĞLIK EKİBİ GÖREVDE

Alanında uzman doktor, hemşire, anestezi teknisyeni ve sivil toplum üyelerinden oluşan gönüllü Türk sağlık ekibi, ücretsiz muayene ve ameliyatlarıyla yüzlerce Ugandalının yüzünü güldürdü.

Doktor, hemşire, akademisyen ve gönüllülerden oluşan 18 kişilik grup, 11 gün boyunca Uganda'da yüzlerce kişiyi muayene ve uygun görülen hastaları ameliyat etti.

Genel cerrahi, üroloji, kulak burun boğaz, kadın doğum ve plastik cerrahi alanlarında uzman doktorların bulunduğu ve cerrahi ağırlıklı çalışma yapılan organizasyon kapsamında yaklaşık 1.500 vaka incelenerek 100'e yakın cerrahi operasyon gerçekleştirildi.

"HAYATIMDA HİÇ GÖRMEDİĞİM BÜYÜKLÜKTE BİR KELOİD VAKASI"

Operasyonu gerçekleştiren Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dadacı, "TADD ve TİKA iş birliğiyle dördüncüsünü düzenlediğimiz Uganda sağlık organizasyonunda hayatımda hiç görmediğim büyüklükte bir keloid vakası ile karşı karşıyayız." açıklamasında bulundu.

Keloid vakalarının ilk tedavi seçeneğinin cerrahi olmadığına işaret eden Dadacı, yaklaşık 20 santimetre uzunluğundaki kitlenin cerrahi müdahaleyle alındığını belirtti.

"TEMİZLEYİP HASTAYI RAHAT BİR POZİSYONA GETİRDİK"

Dadacı, "Gerçekten sakaldan da uzun, yaklaşık 20 santimetre aşağı uzamış bir keloid kitlesi. Ayrıca kulak arkalarında da bulunuyor ama bunu temizleyip hastayı rahat bir pozisyona getirdik." diye konuştu.

VAKADA YARA İYİLEŞMİYOR

Dadacı, normalde her insanda yaranın oluştuktan yaklaşık bir hafta sonra kapandığını kaydederek, "Keloid durumunda yara iyileştikten sonra fren mekanizması durur ve yara 'iyileştim' demeyerek doku üretmeye devam eder." dedi.

HASTA 7-8 SENEDİR KİTLEYİ BOYNUNDA TAŞIYORDU

Özellikle siyahi ırkta çok fazla keloid vakasıyla karşılaştıklarını dile getiren Dadacı, "Yaklaşık 7-8 senedir hasta bu şekilde boynunu bağlayarak 5 kilograma yakın kitleyle zor şartlarda geziyordu ve bundan kurtulmuş oldu." ifadesini kullandı.

MADDİ İMKANSIZLIKLAR VE SAĞLIK PERSONELİ EKSİKLİĞİ

TADD Ankara Temsilcisi Cüneyd Tiryaki de yapılan ameliyatla hastanın sadece sağlığında düzelme olmadığını, bunun aynı zamanda hastanın aile hayatı, çalışma hayatı ve toplum içindeki rolü için kritik bir ameliyat olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

Hem maddi imkansızlıklar nedeniyle hem de ülkede bu ameliyatları yapacak hekim ve sağlık personelinin olmaması nedeniyle muhtemelen hocamız bu ameliyatı yapmasaydı ömrünün sonuna kadar bu sıkıntıyla yaşamak zorunda kalacaktı.

KELOİD NEDİR?

Deride meydana gelen aşırı doku büyümesi veya hücre artışına bağlı hiperplazi sonucu oluşan bir tür yara izi olan keloid, yara iyileşmesindeki bozukluk olarak tanımlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)