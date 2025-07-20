Uzmanlar uyardı: Her gün aynı saatte uyanmak bedensel ve ruhsal problemlere işaret ediyor olabilir

Her gece veya sık olacak şekilde aynı saatlerde uyanıyor ve neden uyandığınızı anlayamayıp tekrar uyumaya çalışıyorsanız bunun nedeni organlarınızın enerjisi olabilir...

Geleneksel Çin Tıbbı'na göre vücutta ''qi'' isminde bir enerji bulunur ve bu enerjinin 24 saatlik döngü içinde organlar arasında geçiş yaptığına inanılır, bu yüzden her iki saatlik zaman dilimi belirli bir organın en yüksek enerjiye ulaştığı bir aralığı temsil eder.

Bu nedenlere bağlı olarak, bir insanın her gün aynı saatlerde uyanması belirli organlarında bir enerji problemi olduğuna veya bedensel- ruhsal olarak bir problem yaşadığına işaret edebilir.

ORGAN SAATİNE GÖRE UYANMA NEDENLERİ

01:00 - 03:00 - KARACİĞER SAATİ

Bu saat karaciğer saatidir. Bu saatlerde karaciğerde enerji yüksektir. Karaciğer vücuttan toksin atma, kanı filtreleme, hormon dengesini sağlama görevini üstlenir.

Sık olarak 01:00 ve 03:00 saatlerinde uyanmak karaciğer ''qi''sinin tıkanmış olduğuna, öfke ve stres biriktiğine; yeme düzeninde bozukluk olduğuna ve alkol tüketimine işaret edebilir.

03:00 - 05:00 - AKCİĞER SAATİ

Bu saat ise akciğer saatidir. Akciğer bu saatlerde aktif olarak çalışır. Çin tıbbına göre akciğerlerde enerjide dengesizlik ağırlıklıklı olarak keder ve endişeye bağlanır.

Bu saatlerde uyanmak aynı zamanda solunum sistemiyle ilgili hassasiyet ve duygusal problemler yaşanıyor olabileceğine işaret eder.

05:00 - 07:00 - KALIN BAĞIRSAK SAATİ

Bu saatler ise kalın bağırsakların saatidir. Normal, düzenli bağırsak hareketi için ideal vakittir. Uyanıldığında tuvalet ihtiyacı hissediliyorsa, bu durum normal kabul edilir.

Ancak sık sık bu saatlerde uyanmak veya huzursuzluk yaşamak, bağırsaklarda veya zihinsel olarak rahatlamaya dair dengede problem olabileceğine işaret eder.

KENDİ BEDENİNİ TANIMAK SAĞLIĞI KORUMADA ÖNEMLİ BİR ADIM

Her gün aynı saatlerde uyanıyor olmak sadece basit bir uykusuzlukla ilişkilendirilmeyebilir. Çin tıbbının yaklaşımı, bu düzenin arkasında bedensel mekanizmaların, duygusal yüklerin ve organların bir dengelerinin olduğunu ifade eder.

Bu sebeple bilinçli bir yaşam biçimi, kendi bedenini tanımak, sağlığı korumada önemli bir adım olabilir.