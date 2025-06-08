DHA

Kurban Bayramı dolayısıyla ilan edilen 4 günlük tatilde vatandaşlar yollara düştü...

Bu kapsamda uzmanlardan da uyarılar geldi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, uykuda 10 saniyelik nefes alamama belirtisiyle teşhisi konulan 'uyku apnesi'ne dikkati çekerek, Kurban Bayramı tatili dönüşlerinde şehirler arası seyahat edecek sürücülere uyarılarda bulundu.

"UYKU APNESİ OLANLARI UYARMAKTA FAYDA VAR"

Özlü, 'uyku apnesi' hastalarının cihazlarını etkili şekilde kullanmaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

Bayram tatili dönüşleri başlıyor. Uzun mesafeli araba kullanımı söz konusu olacak. Bu süreçte özellikle 'uyku apnesi' olanlar; gece boyunca dinlendirici bir uyku uyuyamıyorlar. Bu kişilerin çok uyuduğu söylenir fakat ne kadar uyusalar da dinlendirici, kaliteli derin bir uyku uyuyamıyorlar. Bundan dolayı gün boyu uyku halindedirler. Pasif anlarda, bazen de aktif çalıştıkları anlarda bile uykuları gelebilir. Bu kişiler, kendilerine verilen tedavide cihazları yeterince efektif kullanmıyorsa, kaliteli ve derin bir uyku uyuyamadıkları için araba kullanırken tatlı bir uyku ve kendinden geçme, şekerleme uyku ile karşı karşıya kalabilirler.



Bu durumda trafik kazalarının önemli bir kısmını oluşturuyor. Bir anlık bir iç geçmesi ve dalgınlık korkunç sonuçlar meydana gelebiliyor. 'Uyku apnesi' olanları uyarmakta fayda var. Eğer bayram dönüşünde araç kullanacaklarsa; bir önceki gecede cihazlarını kullansınlar, en az 4-6 saat dinlendirici bir uyku uyumalı ve sonrasında seyahate çıkmalıdırlar. Dikkate alınmaması facia ile sonuçlanabilir.

"PEK ÇOK KİŞİ UYKU APNESİ OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİL"

Prof. Dr. Özlü, 'uyku apnesi' olan hastaların çoğunun bu durumu fark etmediğini belirterek, "Pek çok kişi, 'uyku apnesi' olduğunun farkında değil. Hastanın; uykuda horlaması ve tanıklı apne denilen, yanında uyuyan kişi hastanın ara ara nefesinin durduğunu, 10 saniye kadar nefes alamadığını gözlemlerse, gündüz de aşırı uykulu hal söz konusu olması bu hastalığın belirtilerindendir. Gazete okurken, araç kullanırken hemen içleri geçer ve oldukları yerde uyumaya başlarlar. Sabahları da yorgun uyanıp, sanki hiç uyumamış gibi hissedenlerde de 'uyku apnesi' olabilir." diye konuştu.