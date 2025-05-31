Vatandaşlara e-Rapor müjdesi

Haber Merkezi

26 Mayıs itibariyle e-Rapor uygulaması resmen başladı.

Uygulama birçok vatandaşın hayatını kolaylaştıracak.

RAPOR YENİLEME SÜRECİ KOLAYLAŞACAK

80 yaş ve üzeri ile yatağa bağımlı vatandaşlar için sağlık raporu yenileme süreci, uygulama ile çok daha kolay hale gelecek.

"MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

"26 Mayıs’ta başlattığımız e-Rapor uygulamamızla, 80 yaş ve üzeri ile yatağa bağımlı vatandaşlarımız için sağlık raporu yenileme sürecini kolaylaştırıyoruz." diyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı: