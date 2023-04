Yemeğe kimyon atmak bakın ne işe yarıyormuş! Say say bitmiyor Anadolu'da her yemeğe kullanılan kimyonun bilinmeyen binlerce faydası var. Yemeği tatlandırmanın dışında, sağlığa olan faydalarıyla son zamanların en popüler baharatları arasında yer alıyor.

Kimyon mutfağın en fazla kullanılan baharatları arasında yer alıyor. Özellikle Anadolu, her yemeğin içerisine ya da yanına koyuyor. Kimyonsuz sofralar bazı evdelerde eksik kalıyor. Bazı evlerde ise baharatlar pek tercih edilmiyor. Ancak kimyon faydalarıyla dikkati çeken bir baharat. Faydalarını sıraladığımızda, yemeklerin içerisine neden koymanız gerektiğini daha iyi anlayacaksınız. Kimyonun faydalarına değinmeye başlarsak; Kimyon gaz birikmesine engel oluyor ve şişkinliği azaltıyor. Ayrıca, ek gıdaya geçen bebeklerin hazımsızlık sorunları için de binlerce yıldır kullanılıyor. Yediğimiz besinlerin bağırsaklara vereceği zarar ise yine kimyon sayesinde yok ediliyor.Bağırsak zararlarını yok ederek daha sağlıklı çalışmalarını destekleyen kimyon, vücutta gaz birikmesinin de önüne geçiyor. İçerisinde çok fazla lif barındıran kimyon, kabızlık sorunu yaşayanların ise en büyük yardımcısı. Ancak fazla tüketmemeye dikkat edin. Aşırı tüketim, mide sorunlarına yol açabilir. Diyabet hastaları için de çok yararlı olan kimyon, kandaki şeker oranını dengeliyor.Ayrıca, anne sütünü de artırdığı biliniyor. Kanserle savaşan baharatlardan biri olan kimyon, yemeklerde ölçülü şekilde kullanıldığında vücudun kanserli hücrelere karşı daha güçlü olmasını sağlıyor. Kadın sağlığı için şifalı olan kimyon, regl düzensizliği için olumlu etki oluşturuyor.