Dünya Sağlık Örgütü, Omicron mutasyonunun alt varyantı olan BA.5 ile ilgili uyarılarda bulundu. Peki, Yeni koronavirüs belirtiler neler? Nasıl bulaşır?

2020 yılında hayatııza giren koronavirüs, aşılarla kontrol altına alınmaya başlandı.

Ancak varyantları ortaya çıkan salgın, son zamanlarda aşılı ülkelerde yeniden görülmeye başladı.

Bu durum herkesi korkuturken Dünya Sağlık Örgütü, Omicron mutasyonunun alt varyantı olan BA.5 ile ilgili uyarılarda bulundu.

BA.5 varyantının tehlikeli olduğu ve koronavirüs'ün şimdiye kadarki hızlı yayılan varyantı olduğu öğrenilirken, belirtileri ise vatabdaşların gündeminde yer almaya başladı.

Kendisini korumak ve hasta olup olmadığını anlamak isteyenler, "Yeni koronavirüs belirtiler neler? Nasıl bulaşır?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Yeni koronavirüs belirtiler neler? Nasıl bulaşır? İşte yanıtı...

Yeni koronavirüs belirtiler neler? Nasıl bulaşır?

Omicron'un alt varyantı olan BA.5, koronavirüs'ün şimdiye kadarki en hızlı yayılan varyantı olarak biliniyor.

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmaya göre ateş, yorgunluk, burun akıntısı ve öksürük gibi belirtiler yeni varyantın belirtileri arasında yer alıyor.

Koronavirüsün yeni varyantının aşılara karşı dirençli olduğu ve daha hızlı yayıldığı da biliniyor.

İşte, en sık görülen koronavirüs BA.5 belirtileri: