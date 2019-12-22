Şaha kalkan motosiklet ortalığı birbirine kattı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, Karadeniz Mahallesi'nde, bir işyeri önünde park halindeki motosikletine binen sürücü gaza bastı.

Daha sonra gaz kolu takılı kalan motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımı aştıktan sonra kendi ekseni etrafında dönmeye başladı.

MOTOSİKLET ŞAHA KALKTI

Bu durumu gören sürücünün arkadaşı, motosikleti durdurmak için müdahale etmek istedi. Ancak gaz kolu takılan motosiklet, sürücüsünün ve vatandaşın çabalarına rağmen durdurulamadı.

Şaha kalkan motosikletin ortalığı birbirine kattığı anlar ViDEO

ETRAFA ZARAR VERDİ

Durdurulamayan motosiklet önce park halindeki otomobile ardından iş yeri önünde bulunan malzemelere çarptıktan sonra devrildi.

Ayrıca, şaha kalkan motosiklet esnafın tezgahını da yıktı.

Çevredeki vatandaş uzun uğraşlar sonucunda motosikleti durdurmayı başarırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.



