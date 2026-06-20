Şahbaz Şerif, ABD-İran görüşmelerine katılmak üzere İsviçre’ye gidecek

ABD-İran hattında sıcak saatler...

İki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrası piyasalarda önemli bir iyileşme yaşandı.

Ancak İsrail'in Lübnan'a saldırısını ateşkesin ihlali olarak değerlendiren İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı.

GÖRÜŞME PAZAR GÜNÜ OLABİLİR

Tam bu sıralarda yeni bir açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi.

İsviçre'de yapılması beklenen görüşmenin yarın olabileceğini ifade eden Vance, kendisinin de ülkeye doğru yola çıkabileceğini duyurdu.

İRAN HEYETİ, İSVİÇRE'YE HAREKET ETTİ

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İranlı müzakere heyetinin ABD-İran arasında İsviçre'de yapılması beklenen görüşmelere katılmak ve ABD'nin taahhütlerini yerine getirdiğinden emin olmak üzere İsviçre'ye hareket edeceğini açıkladı.

Bekayi, ABD'nin geçmişte taahhütlerini yerine getirmediğinin altını çizerek, "Bu yolculuğun asıl amacı, karşı tarafın taahhütlerini yerine getirdiğinin takip edilmesi. Karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmemesi konusundaki deneyimimiz göz önüne alındığında, uygulama aşamasında yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep ederken doğal olarak çok kararlı ve ciddi olmalıyız" ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI DA KATILACAK

Pakistanlı yetkililer, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in ABD ile İran arasında yarın İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında yapılması planlanan teknik düzeydeki görüşmelere katılmak üzere İsviçre’ye resmi ziyaret gerçekleştirmesinin beklendiğini bildirdi.

Adı açıklanmayan bir yetkili, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir’in de Başbakan Şerif’e eşlik edeceğini ifade etti.

SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ ARABULUCU ROLÜNDE

ABD-İran çatışmasında arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan, her iki tarafa da sıklıkla ateşkese uyma çağrısında bulunmuştu.

Pakistanlı yetkililer, bu süreçte diplomatik çözüm için baskı yapmak amacıyla birçok kez İran’ın başkenti Tahran'a üst düzey diplomatik ziyaretler gerçekleştirmişti.