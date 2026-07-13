Sahilde bu çiçeği görürseniz sakın dokunmayın: Cezası tam 699 bin 245 tl

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sahil kenarında yürüyüş yapan emekli hidrobiyolog Levent Artüz, gözüne çarpan çiçeklerin kum zambağı olduğunu fark etti.

Durumu hemen uzmanlara bildiren Artüz, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tamer Özcan ile birlikte bir inceleme başlattı.

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda, bölgede nadir görülen kum zambağı popülasyonunun bulunduğu tescillendi.

“Şarköy adına sevindirici bir bulgu"

Bölgede küçük bir kum zambağı kolonisi keşfettiklerini belirten emekli hidrobiyolog Levent Artüz, "Şarköy'de yoğun kullanılan bir plajda sekiz adet kum zambağından oluşan küçük bir popülasyon tespit ettik. Durumu belediyeye bildirdik. Kısa sürede bölgenin etrafı çevrilerek gerekli koruma önlemleri alındı. Şarköy adına oldukça önemli ve sevindirici bir bulgu" ifadelerini kullandı.

“Doğal değerlerimizi koruyacağız"

Haberin ardından Şarköy Belediyesi de bölgeyi hemen güvenlik çemberine aldı.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "Alanı koruma altına aldık. Kurumlarımızın yapacağı incelemeleri bekliyoruz. Belediye olarak ilçemizde bulunan tüm doğal değerleri ve nadir bitki türlerini korumak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Cezası 699 bin 245 TL

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından "Hassas" kategorisinde korunan kum zambaklarına zarar vermenin maliyeti ise oldukça ağır.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu nadir çiçekleri koparan veya doğal ortamından söken kişilere 2026 yılı itibarıyla 699 bin 245 TL idari para cezası kesiliyor.