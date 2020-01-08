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Sahte engelli raporuyla 480 bin lira vurgun

4 ilde sahte engelli raporu düzenleyerek devleti 480 bin lira zarara uğratan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalandı.

İHA | 08.01.2020 - 16:22..
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte engelli raporuyla dolandırıcılık yapan bir şebekeyi takibe aldı.

SAHTE BELGELERLE 480 BİN LİRA KAZANÇ SAĞLADILIR

Şanlıurfa merkezli Şırnak, Mardin ve Kilis’te eş zamanlı düzenlenen operasyonda sahte sağlık raporu düzenlemek suretiyle ÖTV indiriminden faydalanıp araç satın alan ve evde bakım ücretinden yararlanarak devleti 480 bin lira zarara sokan 11 şahıs gözaltına alındı.

Sahte engelli raporuyla 480 bin lira vurgun

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şanlıurfa merkezden 8, Şırnak’tan 3, Mardin ve Kilis’ten ise birer kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sahte engelli raporuyla 480 bin lira vurgun

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