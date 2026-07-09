Sakarya Nehri'nde 40 kiloluk dev yayın balığı yakalandı

Sakarya Nehri, bu kez amatör bir balıkçının yakaladığı dev yayın balığıyla gündeme geldi.

Osmaneli ilçesinde avlanan Yusuf Baykal, uzun uğraşlar sonucunda yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki yayın balığını kıyıya çıkarmayı başardı.

İri yapısıyla dikkat çeken balık, bölgede meraklı bakışların odağı haline geldi.

OLTASINA DEV YAYIN BALIĞI TAKILDI

Osmaneli'nde yaşayan amatör balıkçı Yusuf Baykal, Sakarya Nehri'nde gerçekleştirdiği av sırasında oltasında güçlü bir hareketlilik fark etti.

Uzun süren mücadele sonunda su yüzüne çıkan yayın balığı, ağırlığı ve boyutlarıyla dikkat çekti. Yaklaşık 40 kilogram olduğu belirtilen balık, güçlükle karaya çıkarıldı.

VATANDAŞLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Kıyıya çıkarılan dev yayın balığı, kısa sürede çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti.

Balığı görmek isteyen çok sayıda kişi av bölgesine gelirken, bazı vatandaşlar dev balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"NEHİRLERİMİZ DE BEREKETLİ"

Avın ardından açıklama yapan Yusuf Baykal, Osmaneli'nin yalnızca tarımsal üretimiyle değil, su kaynaklarıyla da dikkat çektiğini söyledi.

Bölgede benzer büyüklükte yayın balıklarının zaman zaman yakalandığını ifade eden Baykal, "Sadece Osmaneli'nin toprakları değil, nehirleri de oldukça verimli ve bereketli. Bu büyüklükteki balıkları burada her yıl yakalayabiliyoruz." dedi.

SAKARYA NEHRİ BALIKÇILARIN GÖZDESİ

Marmara Bölgesi'nin önemli akarsularından biri olan Sakarya Nehri, barındırdığı zengin balık popülasyonuyla hem amatör hem de profesyonel balıkçıların ilgi gösterdiği avlaklar arasında yer alıyor.

Özellikle yayın balığı başta olmak üzere birçok tatlı su türüne ev sahipliği yapan nehir, zaman zaman yakalanan iri balıklarla da dikkat çekiyor. Yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki son yayın balığı da bölgenin su kaynaklarının verimliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.