Sakarya'da 10,6 milyon liralık sahte spor ürünü operasyonu

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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Karapürçek, Pamukova ve Sapanca ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda piyasaya sürülmeye hazır halde bulunan çok sayıda taklit spor ürünü ele geçirildi.

4 BİNİ AŞKIN SAHTE FORMA BULUNDU

Aramalarda, farklı markalara ait 4 bin 466 adet taklit takım forması ele geçirildi.

Yetkililer, ele geçirilen sahte formaların piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 350 bin lira olduğunu belirtti.

YÜZLERCE SAHTE SPOR AYAKKABISI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında ayrıca çeşitli markaların taklidi olduğu değerlendirilen 954 çift spor ayakkabısı da bulundu.

Yaklaşık 3 milyon 330 bin lira değer biçilen sahte ayakkabılarla birlikte ele geçirilen taklit ürün sayısı 5 bin 420'ye ulaştı.

Toplam piyasa değerinin ise 10 milyon 680 bin lira olduğu bildirildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ya da kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen taklit ürünlere el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.