Sakarya'da 40 yıllık akademisyen, babasının dönercisini yaşatıyor

Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan ve uzun yıllar İstanbul Teknik Üniversitesi’nde akademisyenlik yapan 67 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Oğur, emekliliğinin ardından baba mesleğine geri döndü. 2024 yılında akademik kariyerini noktalayan Oğur, çocukluğundan bu yana içinde bulunduğu dönerci dükkânının sorumluluğunu üstlendi.

BABASININ MESLEĞİNDEN HİÇ KOPMADI

Yoğun akademik temposuna rağmen ailesinin işine her zaman destek olduğunu belirten Oğur, şehir dışında olduğu dönemlerde bile hafta sonları dükkâna gelerek yardım ettiğini söyledi. Bu süreçte hem bilimsel çalışmalarını hem de esnaf tecrübesini birlikte yürüttü.

“İKİ MESLEK DE EMEK VE UZMANLIK İSTER”

Esnaflık ile akademisyenlik arasında benzerlikler olduğunu vurgulayan Oğur, her iki alanın da ciddi emek ve uzmanlık gerektirdiğini ifade etti. Oğur, çocukluktan itibaren baba mesleğini öğrendiğini belirterek, “Bulaşıkhaneden tezgâha kadar her işi yaptım” sözleriyle süreci anlattı.

“BOŞLUĞU HEP BEN DOLDURDUM”

İş gücü eksikliği olduğunda her görevi üstlendiğini dile getiren Oğur, esnaflığın zorluklarını yaşayarak öğrendiğini söyledi. Akademik kariyeri boyunca edindiği disiplinin, mutfak tezgâhında da kendisine katkı sağladığını ifade etti.

AİLE MİRASINA SAHİP ÇIKIYOR

Babasının mesleğine duyduğu bağlılığı sürdüren Oğur, hem aile adını yaşatmak hem de yılların tecrübesini devam ettirmek istediğini belirtti. “Onun yolundan gitmek istiyoruz” diyerek baba mesleğine olan bağlılığını dile getirdi.