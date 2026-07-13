Sakarya'da akıntıya kapılan 15 yaşındaki kız çocuğu için cankurtaranlar zamanla yarıştı
Karasu ilçesinde denizde akıntıya kapılarak açığa sürüklenen 15 yaşındaki kız çocuğu, cankurtaran ekiplerinin jet ski ile gerçekleştirdiği müdahaleyle kurtarıldı. Kurtarma anları ekip kamerasına yansıdı.
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Sakarya'nın Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi Kule 13 mevkisinde denize giren 15 yaşındaki kız çocuğu, dalga ve akıntının etkisiyle açığa sürüklendi.
Çocuğun zor anlar yaşadığını gören Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Amirliği ekipleri müdahale etti.
SON SÜRAT MÜDAHALE
Jet ski ile çocuğun bulunduğu bölgeye ulaşan cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçiren çocuğu sudan çıkardı. Kıyıya getirilen ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, sahilde bekleyen ailesine teslim edildi.
Kurtarma anları, cankurtaran ekibinin kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)