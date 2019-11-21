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Sakarya'da bir süt ürünleri tesisinde patlama oldu

Sakarya'da süt ürünleri işletmesinin kalorifer kazanı patladı. Patlamada 1 kişi yaralanırken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

DHA | 21.11.2019 - 23:28..
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Sakarya'nın Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki süt ürünleri tesisinde, bakımı yapılıp yeni monte edilen kalorifer kazanı, çalışanlardan Sadi T. tarafından yakıldı.

TESİSİN YARISI YIKILDI

Basıncın yükselmesi nedeniyle saat 17.00 sıralarında kazan patladı. Patlamanın şiddetiyle tesisin yarısı yıkılırken, patlayan kalorifer kazanı yaklaşık 10 metre ileriye savruldu. Patlamada Sadi T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Sadi T., Pamukova Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Pamukova Kaymakamı Recai Karal olay yerine gelip yetkililerden patlamayla ilgili bilgi aldı.

Süt ürünleri işletmesinde kalorifer kazanı patladı VİDEO

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