Sakarya'da bungalov havuzuna düşen 5 yaşındaki Elva hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi'ndeki bir bungalov tesisinde dün akşam saatlerinde talihsiz bir kaza meydana geldi.

Güneş ailesinin 5 yaşındaki kızları Elva, tatil için geldikleri bungalov tesisinde bulunan havuza düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu fark eden ailesi, suya girerek küçük kızı havuzdan çıkardı.

Ailesi tarafından özel araçla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülen Elva Güneş, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedaviye alınan Güneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Elva Güneş’in cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.