Sakarya'da bungalov havuzuna düşen 5 yaşındaki Elva hayatını kaybetti
Sapanca ilçesinde bulunan bir bungalov tesisine tatile gelen ailenin 5 yaşındaki kızı Elva Güneş, havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yaşam savaşını kaybetti.
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Sakarya'nın Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi'ndeki bir bungalov tesisinde dün akşam saatlerinde talihsiz bir kaza meydana geldi.
Güneş ailesinin 5 yaşındaki kızları Elva, tatil için geldikleri bungalov tesisinde bulunan havuza düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Durumu fark eden ailesi, suya girerek küçük kızı havuzdan çıkardı.
Ailesi tarafından özel araçla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülen Elva Güneş, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Burada tedaviye alınan Güneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Elva Güneş’in cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)