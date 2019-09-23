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Sakarya'da caminin ortasına tuvaletini yaptı

Hendek ilçesinde bir şahıs, caminin içine tuvaletini yaptı, vatandaş pis kokuyu alınca fark etti.

İHA | 23.09.2019 - 15:53..
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Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Merkez Camii'nde, gece saatlerinde camdaki korkuluktan tırmanarak camiye giren kimliği belirsiz şahıs, geceyi camide geçirdi.

CAMİNİN İÇİNE TUVALETİNİ YAPTI

Sabah saat 09.30 sıralarında uyanan kişi, ardından caminin içine tuvaletini yaptı ve ardından da hiçbir şey olmamış gibi dışarıya çıkıp kayıplara karıştı.

Sakarya'da caminin orta yerine tuvaletini yaptı VİDEO

KOKU SEBEBİYLE DURUMU FARK ETTİLER

Öğle namazı için camiye gelen vatandaşlar ve imam, üst kattan gelen koku sebebiyle yukarı çıkınca durumu fark etti. Akabinde de güvenlik kamerası kayıtları incelendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını aldı ve camiyi pisleten şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'da caminin ortasına tuvaletini yaptı

Sakarya'da caminin ortasına tuvaletini yaptı

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