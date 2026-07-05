Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girişler yasaklandı.
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Sakarya'da elverişsiz hava ve deniz koşulları etkisini gösteriyor.
Denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde, kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek yasaklandı.
UYARIDA BULUNULDU
Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
CAN VE MAL GÜVENLİĞİ
Açıklamada, tedbirin insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla alındığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)