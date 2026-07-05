Salih Özcan adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı transferlerinin ardından 3. hamlesini orta saha bölgesine yapıyor.

Siyah-beyazlılar, Alman devi Borussia Dortmund'dan ayrılan milli oyuncu Salih Özcan için geri sayıma geçti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Siyah-beyazlılar, geçen yıldan bu yana transferi gündemde olan 28 yaşındaki futbolcu ile yaptığı görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağladı.

Beşiktaş ve Salih Özcan arasında son detaylar görüşülüyor.

3 YILLIK İMZA

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş, Salih Özcan ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

KAMPA KATILACAK

Salih Özcan'ın, Beşiktaş'a imza atmasının ardından Orkun Kökçü ile birlikte Slovakya kampına katılması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 74 DAKİKA SÜRE BULDU

Borussia Dortmund'da geçen sezon 12 maçta süre bulan 3.5 milyon euro piyasa değerindeki Salih Özcan, 74 dakika sahada kalmıştı.